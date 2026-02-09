A început numărătoarea inversă până la startul play-off-ului. Luni, s-a încheiat și etapa a 26-a, odată cu duelul Dinamo – Universitatea Craiova (1-1). Ceea ce înseamnă că ne mai despart patru runde de startul părții secunde din campionat. Când vom avea lupta pentru titlu și pentru evitarea retrogradării.

Revenind la meciul de luni de pe Arena Națională, acesta a oferit un joc „înghețat“, în primele 45 de minute, și două goluri, după revenirea echipelor de la cabine. La final, din tabăra olteană a venit o declarație destul de ciudată, în acest context. Dar și dinamoviștii au „reușit“ să surprindă. Pentru că, la flash-interviu, Raul Opruț a admis superioritatea Craiovei!

„Ei au controlat mai mult meciul, dar cea mai mare ocazie am avut-o noi prin Danny (n.r. – șansa imensă ratată de Danny Armstrong, în minutul 71). Un meci cu multe dueluri, incins, dar ne-am anihilat unii pe alții. Mă bucur că am dat pasă de gol, dar era mai frumos, dacă am fi câștigat. Vrem să câștigăm meciul următor, pentru că vine play-off-ul și punctele se înjumătățesc“, a spus fundașul de bandă al roș-albilor.

Opruț a comentat și asistența redusă de pe Arena Națională, unde 15,000 de oameni s-au aflat în tribune.

„Ne așteptam la mai mulți oameni. Dar a fost destul de frig la ora jocului. Până acum, la derby-uri, fanii au fost alături de noi. Normal că ne dorim un stadion arhiplin. Dar țin să le mulțumesc fanilor pentru că au fost mereu aproape de noi. Inclusiv în deplasare și ne-au făcut să ne simțim ca acasă“, a adăugat fotbalistul de 28 de ani.