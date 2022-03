Eliminate în ritm de domino! Noaptea surprizelor la Miami: suma colosală câștigată de pariorii care au mizat contra favoritelor

24 martie a fost ziua surprizelor în turneul WTA 1000 de la Miami. Finalista US Open, Leylah Fernandez (22 WTA) a început seria eliminărilor șocante în a treia zi de concurs, iar contra-performanța sa a fost replicată de Elina Svitolina (20 WTA), Karolina Pliskova (8 WTA), Anett Kontaveit (7 WTA) și Aryna Sabalenka (5 WTA).

Irina Begu a eliminat principala favorită la câștigarea turneului, Aryna Sabalenka, scor 6-4, 6-4, în doar 98 de minute de joc, reușind să nu piardă niciun game pe propria servă și încheind cu brio o seară perfectă pentru jucătoarele care au plecat cu șansa a doua.

Cei mai inspirați dintre pariori, care au mizat pe victoriile celor cinci nefavorite - Karolina Muchova, Heather Watson, Anna Kalinskaya, Ann Li și Irina Begu - au însumat o cotă totală câștigătoare de 428,28.

Raportat la o miză minimă de 10 RON, un parior care a mizat pe aceste cinci rezultate finale ale meciurilor de la Miami a putut să câștige suma de 4282 RON, înregistrând un profit de 4272 RON.

Kontaveit OUT, Kerber OUT, Kasatkina OUT, Svitolina OUT, Raducanu OUT, Halep OUT, Giorgi OUT, Pliskova OUT, Cornet OUT, Fernandez OUT, Zidansek OUT, Sorribes OUT, Sabalenka OUT pic.twitter.com/YmGThmSAEt