SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Ce moment! Victorie de RECORD pentru Simona! Cum si-a demonstrat suprematia in tenisul feminin

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal (Canada), dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty, sambata, in penultimul act al competitiei.

Halep (26 ani), principala favorita, a controlat cu autoritate aceasta prima confruntare directa cu Barty (22 ani, locul 16 WTA). Liderul WTA a inceput primul set in forta si s-a distantat la 4-1, moment in care australianca a avut o revenire in joc, castigand doua ghemuri consecutive, insa Simona a revenit si s-a impus in final cu 6-4, dupa 38 minute de joc.

Setul al doilea a fost controlat in totalitate de reprezentanta tarii noastre, jucatoarea de la antipozi reusind sa castige doar un singur ghem, la 4-0 pentru Halep.

Calificarea in finala ii asigura Simonei Halep un cec de 254.425 dolari si 585 de puncte WTA.

Romanca se va lupta duminica pentru trofeu cu castigatoarea celei de-a doua semifinale, in care se vor infrunta americanca Sloane Stephens, campioana en titre de la US Open, si ucraineanca Elina Svitolina.

Victoria in fata lui Barty inseamna calificarea in a cincea finala a anului pentru Simona, capitol la care o egaleaza pe Kvitova. A fost victoria cu numarul 41 pentru Simona Halep in 2018, capitol la care este lider in circuitul WTA, cu 2 mai multe decat Angelique Kerber in acest moment.

Luni, Simona Halep va fi lider WTA pentru a 41-a saptamana!

Simona Halep a castigat turneele de la Shenzen si Roland Garros anul acesta si a pierdut finale la Australian Open si Roma in 2018.