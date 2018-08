SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Prima reactie dupa calificarea in finala: "Asta e secretul!" Adversara dificila in finala

Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Cu un program incarcat, Simona a reusit sa faca fata presiunii si s-a impus in urma unui meci superb contra australiencei Ashleigh Barty. Faptul ca e relaxata si se simte bine pe terenul de la Montreal o ajunga pe Simona sa se impuna, spune liderul WTA.



"Sunt relaxata, pot juca cel mai bun tenis. Imi place terenul de aici, e un turneu foarte frumos. Oamenii sunt calzi, ma ajuta enorm. Am amintiri frumoase din 2016, cand am castigat aici. Voi face tot ce depinde de mine pentru a ma impune din nou", a spus Simona Halep dupa calificarea in finala

Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 2,82 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-1 pe australianca Ashleigh Barty, sambata, in penultimul act al competitiei.

Simona Halep joaca finala de la Rogers Cup cu Sloane Stephens sau Elina Svitolina.