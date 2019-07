WIMBLEDON 2019 | Halep a vorbit despre Cori Gauff! Previziunea Simonei inaintea meciului in premiera din optimi: "E incredibil!" Ce spune despre accidentarea la glezna

Simona Halep s-a calificat in optimi la Wimbledon dupa o victorie-fulger cu Victoria Azarenka. 6-3 6-1 s-a incheiat meciul din turul al treilea dintre cei doi fosti lideri mondiali, partida care a durat doar 1 ora si 6 minute.

Simona Halep va da in optimi peste senzatia de la Wimbledon 2019, Cori Gauff. Tanara in varsta de 15 ani a ajuns in optimi dupa ce a invins-o in primul tur pe Venus Williams, a trecut in turul al doilea de Rybarikova si a reusit o revenire fabuloasa in turul al treilea in fata Polonei Hercog.

Pustoaica a salvat doua mingi de meci pentru a castiga, in cele din urma, cu scorul de 3-6 7-6 7-5.

Astfel, Cori Gauff o va intalni pe Simona Halep in optimi.

Halep a vorbit la conferinta de presa de dupa meciul cu Azarenka despre confruntarea cu tanara americanca.

"Nu am jucat niciodata in fata acestei sportive. Nici nu am vazut-o jucand, dar stiu ca a batut-o pe Venus, ceea ce reprezinta un rezultat mare. Sa ajungi in optimi la Wimbledon la 15 ani e un rezultat incredibil. Cred ca o sa joace bine in viitor, dar eu trebuie sa ma concentrez pe mine", a declarat Simona.

Simona Halep, noi detalii despre accidentarea la glezna

Simona Halep a fost chestionata si despre accidentarea la glezna care i-a dat batai de cap in turul 1 la Wimbledon 2019.

In meciul din primul tur cu Aliaksandra Sasnovich, Simona Halep a provocat mari emotii. In primul set al partidei, cand scorul era 5-4, 40-30 pentru Halep, Simona a alunecat, a cazut si s-a accidentat la glezna stanga. Totusi, ea a reusit sa duca la bun sfarsit partida.

Romanca a explicat ca nu mai are probleme si ca spera ca totul sa ramana la fel pana la finalul competitiei.

"Sunt OK. Nu am mai avut dureri. A fost doar o sperietura in primul tur. Nu ma mai doare si sper sa fiu bine", a explicat Simona.

Simona Halep, tactica pentru saptamana 2 de Wimbledon

Simona Halep a fost intrebata de jurnalisti care este obiectivul ei acum ca a ajuns in a doua saptamana la al treilea Grand Slam al anului. Romanca a fost sincera si a spus ca isi doreste sa castige fiecare meci, chiar daca accederea in cea de-a doua saptamana este in sine un rezultat pozitiv.

Simona a spus ca se simte bine si ca are incredere in fortele sale.

"Faptul ca sunt in saptamana a doua e deja un rezultat bun. Dar imi doresc mai mult, vreau sa castig fiecare meci pe care il joc. Am incredere si sunt pozitiva, e tot ce conteaza", a spus romanca.