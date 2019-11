Kim Clijters nu va putea reveni la Australian Open 2020: "E o dezamagire!" Accidentarea care o tine departe de teren pe multipla campioana

Kim Clijters are 36 de ani.

La varsta de 36 de ani, Kim Clijsters este hotarata sa efectueze cea de-a treia aparitie oficiala in circuitul WTA, dupa doua retrageri aduse de perioada de maternitate.

Kim Clijsters insa nu va debuta odata cu primul Slam al anului 2020, Australian Open, intrucat a suferit o accidentare minora la ligamentul medial al genunchiului.

Kim Clijsters: „Este o dezamagire, dar sunt mai hotarata ca niciodata sa revin in sportul pe care il iubesc.”

Cvadrupla castigatoare de Grand Slam, Kim Clijsters i-a lamurit pe fanii sai cu privire la situatia sa actuala, spunand: „A trebuit sa iau decizia de a nu concura in luna ianuarie. Acum sunt in recuperare si imi tratez o accidentare suferita la genunchi. E un pas inapoi, dar sunt mai hotarata ca niciodata sa revin in sportul pe care il iubesc. Apreciez foarte mult sustinerea si incurajarile voastre,” a scris Clijsters pe Twitter.

Kim Clijsters este o specialista a suprafetelor de hard, castigand 3 editii ale Openului American, in 2005, 2009 si 2010 si una a Slam-ului Australian, in 2011.

Victoria de la Melbourne din 2011 ramane cel mai recent succes rasunator al belgiencei, care a invins-o in finala de atunci pe chinezoaica Li Na, scor 3-6, 6-3, 6-3.

Bilantul belgiencei Kim Clijsters in finalele de Slam (4-4)

Nu se gasesc foarte des jucatoare care pierd consecutiv primele patru finale de Slam. Kim Clijsters insa este una dintre ele.

Intre anii 2001-2004, Clijsters a pierdut urmatoarele finale de Slam:

• Roland Garros 2001, cu Jennifer Capriati – 6-1, 4-6, 10-12

• Roland Garros 2003, cu Justine Henin – 0-6, 4-6

• US Open 2003, cu Justine Henin – 5-7, 1-6

• Australian Open 2004, cu Justine Henin – 3-6, 6-4, 3-6

Cele patru infrangeri aveau sa preceada patru victorii consecutive:

• US Open 2005, cu Mary Pierce – 6-3, 6-1

• US Open 2009, cu Caroline Wozniacki – 7-5, 6-3

• US Open 2010, cu Vera Zvonareva – 6-2, 6-1

• Australian Open 2011, cu Li Na – 3-6, 6-3, 6-3

Kim Clijsters este casatorita cu un fost baschetbalist american, Brian Lynch, alaturi de care are trei copii: Jada, Jack si Blake.