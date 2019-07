Cori Gauff, monument de incredere inainte de meciul cu Simona Halep! Americanca s-a facut temele: "Stiu foarte bine ce stil de joc are!" Ce spune despre parcursul perfect de la Wimbledon

Simona Halep va avea parte de o intalnire in premiera la Wimbledon 2019!

Romanca o va intalni in optimile de finala pe revelatia turneului de la Londra, Cori Gauff.

Americanca, in varsta de 15 ani, a eliminat-o in primul tur pe Venus Williams, iar in meciul din turul al treilea a reusit o revenire spectaculoasa, dupa ce a salvat doua mingi de meci. Gauff a invins-o pe Polona Hercog cu scorul de 3-6 7-6 7-5.

Gauff urmeaza sa o intalneasca pe fostul numar 1 mondial, Simona Halep, jucatoare pe care nu a mai intalnit-o pana acum.

Cori Gauff, increzatoare inaintea duelului cu Halep

Pustoaica din Statele Unite nu se teme de duelul cu Simona Halep. Gauff a spus ca a urmarit multe meciuri ale romancei si ca stie stilul ei de joc.

"Am urmarit-o de multe ori, evident. Nu m-am antrenat cu ea niciodata, asa ca nu stiu cum voi simti mingea atunci cand vom juca, insa stiu ce stil de joc are pentru ca am urmarit-o atat de mult.

E o jucatoare diferita fata de adversarele pe care le-am intalnit pana acum, dar toate sunt diferite in felul lor si fiecare partida e altfel. Nu cred ca ma voi schimba in vreun fel pentru ca acum joc cu unul dintre capii de serie", a spus Cori Gauff la conferinta de dupa calificarea in optimi.

Simona Halep: "E incredibil ce a reusit!"

"Nu am jucat niciodata in fata acestei sportive. Nici nu am vazut-o jucand, dar stiu ca a batut-o pe Venus, ceea ce reprezinta un rezultat mare. Sa ajungi in optimi la Wimbledon la 15 ani e un rezultat incredibil. Cred ca o sa joace bine in viitor, dar eu trebuie sa ma concentrez pe mine", a declarat Simona.