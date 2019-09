Kim Clijters revine pentru a doua oara in WTA! Cand revine pe teren belgianca

Veste de ultima ora in WTA: Kim Clijsters se intoarce pentru a doua oara in teren, la varsta de 36 de ani. Kim este in prezent mama a trei copii.

Jucatoarea din Belgia a declarat ca ii lipseste sentimentul de a juca tenis profesionist si a publicat pe Twitter un clip in care isi motiveaza revenirea, spunand ca vrea fie deopotriva o mama iubitoare pentru copiii ei si o tenismena profesionista.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

Kim Clijsters are in palmares 4 titluri de mare slem si s-a retras pentru prima oara din tenis in 2007. In 2008, Kim a nascut o fiica pe nume Jada, dupa care a revenit in circuit si a castigat de doua ori US Open.

In 2013 si 2016, Kim Clijsters i-a nascut pe Jack, respectiv Blake.

Conform unei declaratii recente, Kim Clijsters este, alaturi de Simona Halep, jucatoarea preferata a Biancai Andreescu, campioana en-titre de la US Open.