WIMBLEDON 2019 | Simona Halep - Cori Gauff, in optimi! Intalnire in premiera cu SENZATIA MOMENTULUI in tenisul mondial: o noua victorie impresionanta pentru pustoaica de 15 ani

Simona Halep va da peste Cori Gauff, senzatia momentului in tenisul mondial! Tanara americanca in varsta de 15 ani a uimit pe toata lumea cu victoria in fata lui Venus Williams in primul tur de la Wimbledon.

Gauff a mai reusit o victorie de senzatie si in turul al treilea in fata Polonei Hercog. Cori a intors meciul si a salvat doua mingi cu care adversara putea inchide partida, la 3-5 si 4-5. In final Gauff a castigat partida cu scorul de 3-6 7-6 7-5.

Cori Gauff este clasata, in acest moment, pe locul 313 WTA.

Simona Halep si Cori Gauff nu s-au mai intalnit pana in acest moment.

Partida va avea loc duminica, 7 iulie. Ora meciului urmeaza sa fie anuntata in cursul zilei de sambata.