Cori Gauff, un adevarat test pentru Halep! CTP o avertizeaza pe romanca: "Am fost uimit! Simona nu trebuie sa faca asta" Cum o poate invinge pe pustoaica de 15 ani

Simona Halep va juca cu revelatia de la Wimbledon, Cori Gauff, in optimi!

Simona Halep o va intalni in premiera pe tanara de 15 ani care a uimit prin determinarea de care a dat dovada in meciurile jucate pana acum la Wimbledon 2019.

Venita din calificari, Cori Gauff a invins-o in primul tur pe Venus Williams si a intors meciul in turul al treilea cu Polona Hercog, dupa ce a salvat 2 mingi de meci.

Cristian Tudor Popescu a prefatat, in direct la Ora Exacta in Sport, duelul din optimi dintre Halep si Gauff si a explicat ce punct forte are americanca.

"Eu mi-am dorit sa joace cu Cori Gauff si nu cu Polona Hercog. Sigur, era mai avantajata Simona sa joace cu Hercog, era mai simplu meciul, a mai batut-o de doua ori recent. Dar, mai interesant va fi duelul cu Gauff, care este o jucatoare iesita din comun. Am fost uimit de mentalul acestei fete de 15 ani in meciul cu Venus Williams. A avut sange rece, mana rece. Cu o asemenea structura interioara se apropie mental de Venus Williams. Si acest lucru se educa, asa cum se educa o lovitura, tot asa se invata cum sa-ti controlezi psihicul si, aceasta fata este bine instruita din punctul acesta de vedere si are niste dotari native exceptionale", a spus CTP la PRO X.

CTP: "Simona nu trebuie sa faca greseala Azarenkai!"

Cristian Tudor Popescu asteapta o partida frumoasa intre cele doua jucatoare si considera ca Simona Halep trebuie sa evite sa aiba atitudinea de superioritate cu care Victoria Azarenka s-a prezentat vineri in fata romancei. Aceasta este cheia pentru victorie in fata lui Gauff.

"Dupa parerea mea, va fi un meci foarte frumos si Simona nu cred ca va face greseala Azarenkai, sa intre pe teren spunand: 'Domne, eu sunt Simona Halep, sunt cine sunt, ea are 15 ani'. Eu cred ca Simona va fi adunata si cu forta linistita in ea. Cred ca va aborda meciul ca si cum ar avea in fata ei o jucatoare de 30 de ani, eventual din top 10 mondial", a explicat CTP la PRO X.