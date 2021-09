După era Darren Cahill, Simona Halep va avea doi antrenori români: cine va fi noul partener al lui Daniel Dobre

Simona Halep a anunțat numele celui de-al doilea antrenor pe care îl va angaja și care îl va ajuta pe Daniel Dobre, omul alături de care a cucerit titlul de campioană la Wimbledon 2019. După o perioadă lungă, Halep va fi antrenată de doi români, Daniel Dobre și Adrian Marcu.

Adrian Marcu (59 de ani) i-a fost și în trecut antrenor Simonei Halep, mai precis în anul 2013, când Simona Halep a legat trei victorii în WTA, câștigând turneele de la New Haven, Moscova și Sofia. Cu alte cuvinte, Adrian Marcu a fost antrenorul care a ajutat-o pe Simona Halep să facă pasul de la o jucătoare de primă sută mondială înspre vârfurile ierarhiei mondiale.

Simona Halep va fi antrenată de Adrian Marcu la Indian Wells, Moscova și Cluj-Napoca



„Domnul Dobre este în echipă şi a venit şi domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui. În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poţi la acest nivel, e presiune. Sunt emoţii înainte de meciuri. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine şi trebuie să am şi eu încredere în ea, să îmi ofere linişte”, a spus Halep, conform AS.ro.

„Dacă îl va alege pe Adi Marcu iar, va fi o alegere foarte bună. Probabil că Simona simte nevoia unui antrenor român, cu care să stea tot timpul,” spunea jurnalistul Cristian Tudor Popescu în ziua anunțului despărțirii de Darren Cahill, potrivit GSP.

Profilul noului antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu



Fost număr 170 ATP, Adrian Marcu a fost de 12 ori campion național în probele de simplu și de dublu, are în palmares două titluri de campion european, adjudecate în 1997 și 1998 și a adunat 26 de prezențe în Cupa Davis pentru echipa națională a României.

A câștigat primul campionat național de juniori în 1977, la doar trei ani după ce a început să practice tenisul, în cadrul clubului Constructorul din Hunedoara.