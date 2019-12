ADEVARATUL MOTIV PENTRU CARE SIMONA HALEP NU L-A MAI VRUT PE DANIEL DOBRE ANTRENOR: "Mentalitatea era negativa, nu stia cum sa ma abordeze."

Simona Halep isi doreste mai multa pozitivitate in jurul sau, iar acesta ar fi unul dintre motivele pentru care a oprit colaborarea cu Daniel Dobre.

Simona Halep a explicat pe larg motivele pentru care a intrerupt colaborarea cu Daniel Dobre, antrenorul alaturi de care a castigat al doilea titlu de Grand Slam din cariera, Wimbledon 2019. Jucatoarea din Romania l-a laudat pe fostul sau antrenor si a pus pe seama dorintei de schimbare motivatia incetarii contractului.

Halep a clarificat faptul ca Darren Cahill ar fi sustinut in continuare colaborarea dintre cei doi, iar decizia i-a apartinut in totalitate romancei. Simona a tinut sa dezminta si opiniile unora care au afirmat ca ea nu ar intelege indicatiile transmise de antrenorul australian in engleza.

Simona Halep: "Nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui Daniel Dobre, nici el nu stia cum sa ma abordeze."



"Darren si-a dorit mult sa continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem sa simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai stia cum sa ma abordeze si am decis sa intrerupem colaborarea. La noi nu este insa ca acum incepem si acum terminam, in acesti 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despartit, ne-am reunit. Este un om incredibil, am tot spus-o si o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din Romania, poate chiar cel mai bun. Am o relatie deosebita cu Daniel Dobre, nu a fost vorba de o cearta sau de o neintelegere, pur si simplu, am simtit nevoia ca trebuie sa schimb ceva, sa am o voce noua," a spus Simona Halep intr-un interviu oferit GSP.

„Multi au spus ca vreau antrenor roman pentru ca nu vorbesc engleza foarte bine, dar eu inteleg foarte bine ce-mi spune Darren si toate astea nu au nicio legatura. Faptul ca am un antrenor roman vreau sa arate dorinta mea de a ramane cu romanii pentru ca sunt un produs romanesc, stau in Romania inca, ma antrenez in Romania, imi place. Am incredere in antrenorii romani si consider ca sunt la un nivel foarte ridicat, doar ca mentalitatea noastra, asa cum am mai spus, este un pic negativa. Pe partea aceasta Darren m-a ajutat enorm, bineinteles si pe partea de tenis, dar mai ales pe partea emotionala si mentala. Sa pot sa ma relaxez si sa pot privi pozitiv multe lucruri," a adaugat dubla campioana de Grand Slam din Romania.

Simona Halep va aborda inceputul sezonului 2020 cu doi antrenori in loja: australianul Darren Cahill si romanul Artemon Apostu-Efremov, ultimul mentionat avand in CV si alte jucatoare din Romania, precum Irina Begu sau Mihaela Buzarnescu.