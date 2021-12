Renunțarea la serviciile lui Darren Cahill, o mutare financiară? Cât îl plătește Simona Halep pe Adrian Marcu săptămânal

Finalul colaborării cu Darren Cahill înseamnă pentru Simona Halep și o corecție bugetară în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis. În contextul în care și-a angajat doi antrenori, pe Daniel Dobre și Adrian Marcu, s-a speculat că salariile acordate acestora ar fi mai mici decât suma pe care i-o plătea tehnicianului australian.

În trecut, Horia Tecău a precizat într-o emisiune că Simona Halep l-ar fi plătit cu un milion de euro per an pe Darren Cahill, iar ProSport dezvăluie acum că Simona Halep i-ar acorda vechiului și noului antrenor, Adrian Marcu un salariu de 4-5000 de dolari per săptămână.

Salariul lui Adrian Marcu reprezintă aproximativ 10% din suma plătită lui Darren Cahill



Suma este plătită de Simona Halep doar în săptămânile în care este implicată la turneele WTA, prin urmare numărul de circa 20 de turnee la care Simona Halep plănuiește să joace în 2022 i-ar aduce lui Adrian Marcu un salariu de 100,000 de dolari. Această sumă poate fi întregită însă de bonusuri de performanță.

Simona Halep va începe sezonul 2022 în forță, având planificate trei turnee în luna ianuarie, o întrecere WTA 250, o competiție WTA 500 și Grand Slam-ul de la Melbourne.

Programul Simonei Halep în ianuarie 2022