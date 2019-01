Simona Halep a batut PALMA cu noul antrenor si incepe pregatirea. Cu cat il plateste pe Thierry Van Cleemput

S-a aflat salariul noului antrenor al Simonei Halep. Cat va incasa belgianul.

Simona Halep a inceput noul sezon competitional fara antrenor, dupa ce Darren Cahill s-a despartit de sportiva noastra in luna noiembrie a anului trecut. Totusi, australianul a ramas aproape de romanca si i-a gasit inlocuitor. Simona Halep va fi pregatita la turneele de la Doha si Dubai de belgianul Thierry Van Cleemput, cel care s-a ocupat pana acum de pregatirea lui David Goffin, locul 22 ATP.

Desi cei doi au confirmat ca vor colabora pentru inceput doar o perioada de proba, in presa internationala au aparut deja informatii conform carora Halep si Van Cleemput vor lucra impreuna pentru mai mult timp, iar salariul pe care tehnicianul belgian il va incasa va fi in valoare de 17.000 de dolari pe luna.

"Cu grupul Simonei Halep ma inteleg bine de foarte mult timp. Am fost mereu in termeni buni si, cand au aflat ca am incheiat colaborarea cu David, m-au intrebat daca as putea ramane sa vad meciul si sa-mi dau sfatul. De aici urmeaza probabil un test, poate o colaborare, nimic nu este decis inca. Trebuie sa o antrenez, sa o insotesc la turnee pentru a vedea daca asta poate functiona. Avem sansa de a face asta cu calm, fara precipitare. Suntem la stadiul de discutii. Vreau mai intai sa o antrenez, ca ea sa vada metoda mea de lucru si, daca o asimileaza, daca ii place, apoi o voi insoti la turnee. Va fi o frumoasa provocare, este o jucatoare extraordinara. Daca nu se face, ramanem prieteni", a declarat Van Cleemput pentru presa din Belgia.