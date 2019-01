"Dormeam cu mingea langa pat!" Simona Halep a mostenit dragostea pentru fotbal de la tatal ei, fost jucator la Farul

Stere Halep, aflat in asteptarea fiicei lui, a vorbit despre dragostea lui fata de sport.

Aflat in asteptarea Simonei Halep pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti, Stere Halep a vorbit pe larg despre dragostea lui fata de sport, de fotbal mai ales. ”Cand eram copil, atat de mult imi placea fotbalul, incat dormeam cu mingea in pat. Am fost si am ramas un mare iubitor de fotbal si al sportului, in general”, a declarat Stere Halep pentru Telekom Sport.

Tatal liderului mondial era vazut in tinerete un real talent, un sportiv de viitor, insa cand a ajuns la Farul Constanta, i s-a transmis ca trebuie sa aiba rabdare pentru a prinde echipa. ”Aveam serviciu si eu sunt, de regula, un om foarte hotarat. Foarte decis in tot ceea ce fac in viata. Dupa ce am vazut cum stau lucrurile, am renuntat. Dar mi-am spus ca voi face tot posibilul ca, macar unul dintre copiii mei, sa facă sport de performanta. Mi-am dorit mult acest lucru, iar visul mi s-a indeplinit. Dragosta mea pentru sport a fost transferata catre Simona”, a mai spus Stere Halep. ”Dar sa stiti ceva, daca ajungeam fotbalist, as fi fost foarte ambitios, ajungeam la Barcelona”.