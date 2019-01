Boris Becker cere schimbarea regulamentului in favoarea Simonei Halep! "Exista un motiv pentru care a castigat un singur Grand Slam"

Boris Becker este de parere ca regulamentul ar trebui sa sufere mici modificari.

Castigator a 6 titluri de Grand Slam, Boris Becker este de parere ca regulamentul din tenisul fmeinin ar trebui schimbat, oferind-o exemplu chiar pe sportiva noastra. Fostul mare tenismen german crede ca jucatoarele ar trebui sa poata apela la antrenorii lor si in cadrul turneelor majore, precizand ca romanca din fruntea clasamentului mondial ar avea astfel mai multe sanse sa castige titluri de Grand Slam.

"Exista un motiv pentru care Simona a castigat un singur Grand Slam, iar in circuit mult mai multe. E o legatura directa cu faptul ca la turneele din circuit a putut apela la ajutorul antrenorului, iar la Grand Slam-uri nu. Daca a avut nevoie de ajutor in circuit, a apelat la antrenor si a fost scoasa din anumite situatii. Dar la Grand Slam-uri nu se poate. Eu cred ca ar trebui permis si la turneele de Grand Slam. E in beneficiul tenisului, in beneficiul acestui sport si pentru viitoarele generatii", a declarat Becker la Eurosport.

In acest moment, la toate cele patru turnee de Grand Slam, indicatiile oferite de antrenori sunt interzise si sanctionate in cazul in care sunt, totusi, acordate.