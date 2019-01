Simona Halep A CONFIRMAT prezenta la un nou turneu! Romanca a jucat semifinala in 2018

Simona Halep a confirmat prezenta la un nou turneu in 2019.

Organizatorii turneului de la Indian Wells au anuntat ca Simona Halep a confrimat prezenta la competitia din Statele Unite ale Americii pentru editia din 2019. Turneul face parte din categoria Premier Mandatory, iar valoarea totala a premiilor este de 9,035,428 de dolari.

Simona Halep va avea o companie selecta la Indian Wells. Dintre jucatoarele de top au mai confirmat prezenta deja Angelique Kerber, Serena Williams, Garbine Muguruza, Sloane Stephens, Victoria Azarenka, Jelena Ostapenko si Julia Goerges. Dintre romance vor mai evolua direct pe tabloul principal Mihaela Buzarnescu si Irina Begu. Campioana en-titre este chiar japoneza Naomi Osaka. Sportiva noastra s-a impus in finala acestui turneu in 2015, dupa un meci disputat contra sportivei din Serbia, Jelena Jankovic.

La editia de anul trecut, Simona a ajuns pana in semifinale la Indian Wells, unde a fost invinsa de Naomi Osaka, scor 6-3, 6-0. Competitia se va desfasura in perioada 6-17 martie. Pana atunci, Simona va mai participa in luna februarie la turneele de la Doha si Dubai, acolo unde va fi pregatita de proba de belgianul Thierry Van Cleemput.