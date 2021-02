"Swiatek a refuzat sa lase deoparte aroganta!" | Reactia lui CTP despre sfertul Halep vs. Serena Williams: "Este o ocazie istorica!"

CTP considera ca oportunitatea de a vedea un nou meci intre Simona Halep si Serena Williams reprezinta o ocazie istorica.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a apreciat calmul aratat de Simona Halep pentru a reveni in optimea de finala castigata in trei seturi cu Iga Swiatek, scor 4-6, 6-1, 6-4.

"Poloneza a avut foarte multe incredere si chiar niste aroganta. Era clar ca porneste cu aceasta atitudine de superioritate. Meciul a fost castigat psihologic de Simona pentru ca poloneza a refuzat sa isi lase deoparte aroganta, ar fi trebuit sa mai modereze si ea jocul, sa incerce sa ramana in schimburi. In schimb, ea a spus „nu, eu sunt Swiatek, campioana de la Roland Garros, dau tare, nu ma intereseaza ce face Simona Halep dincolo de fileu, dau tare si castig.



Cum a alergat Simona cu urlet dupa loviturile naprasnice ale polonezei, la limita a fost, credeam ca se rupe ceva in ea. A trimis loviturile Igai care, pana la urma, a gresit.

Vom vedea din nou un meci istoric, un meci minunat pentru noi, romanii, un meci intre Serena Williams, cea mai mare jucatoare din toate timpurile in clipa de fata si Simona Halep, la un turneu de Grand Slam in sferturi. Faptul ca Simona va juca din nou alaturi de Serena, pentru mine asta este castigul," a declarat CTP pentru Digi24.

"In meciul acesta si mai greu cu Iga Swiatek a demonstrat ca se poate castiga si la tenis cu capul. In fata unei jucatoare cu lovituri foarte puternice, extrem de agresiva, cu un serviciu bun, care mai vine si la fileu, pentru ca stie si voleu, Simona nu avea alta sansa decat tactica; sa fie calma, sa aduca pe teren cele cateva Simone din acesti sapte ani si trei saptamani, de cand Simona e in top 10 mondial.

Iata acesta ocazie istorica, repet, sa o vedem jucand din nou pe Simona cu Serena. Pentru mine acesta e deja castigul", a adaugat Cristian Tudor Popescu pentru aceeasi sursa.

Meciul dintre Simona Halep si Serena Williams din sferturile de finala ale Australian Open 2021 se va disputa marti, 16 februarie. Ora de start va fi anuntata in cursul zilei de luni. A