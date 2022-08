Jurnalistul Cristian Tudor Popescu crede că discuțiile despre o retragere iminentă a Simonei Halep din tenisul mondial nu sunt oportune.

Gazetarul susține că vârsta de treizeci de ani a Simonei Halep nu mai reprezintă o vârstă de retragere în configurația actuală a circuitului WTA, iar performanțele reușite de sportiva din România în acest an îi confirmă sustenabilitatea la cel mai înalt nivel al elitei tenisului feminin.

CTP: „A făcut semifinală la Wimbledon, a câștigat la Toronto, e un an excelent pentru Simona Halep.”

„Nu ar trebui să vorbim despre Simona Halep ca aflându-se la final de carieră. Treizeci de ani nu mai reprezintă o limită de vârstă care să presupună retragerea în tenisul actual.

Nu cred că putem discuta despre retragere. Anul ăsta spuneam că nu se mai poate duce între primele zece jucătoare din lume, or, a realizat această performanță extraordinară.

Despre ce vorbim? A făcut semifinală la Wimbledon, a câștigat la Toronto, e un an excelent pentru ea, până la urmă. Are șanse să se califice la Turneul Campioanelor... a pierdut la New York, dar se întâmplă.

Problema aici a fost că nu a judecat meciul, nu l-a pierdut din punct de vedere fizic. A fost un meci destul de ușor, din punct de vedere fizic, cu schimburi scurte, cu seturi puțin solicitante.

L-a pierdut tactic, nu a citit meciul. Avea soluții, îmi venea să înnebunesc, uitându-mă. Simona avea și soluția veche - joc stânga-dreapta, așteptarea greșelii - dar nu a recurs la asta, din moment ce a făcut peste 30 de greșeli neforțate,” a declarat Cristian Tudor Popescu, referitor la meciul cu Daria Snigur, în direct la PRO ARENA.

Actualmente, Simona Halep ocupă locul 5 în clasamentul care stabilește numele celor opt jucătoare care vor reuși calificarea la Turneul Campioanelor de la Guadalajara.