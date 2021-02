"SIMONA, PREA PUTERNICA! Ma asteptam ca Swiatek sa revina in decisiv: Halep a uitat totul si a jucat ca si cum ar fi fost 0-0!" | Romanca, ELOGIATA de Mats Wilander

Simona Halep a fost laudata de Mats Wilander pentru maniera in care a jucat setul decisiv al partidei cu Iga Swiatek.

Mats Wilander a fost impresionat de puterea afisata de Simona Halep in optimea de finala transata in trei seturi in dauna Igai Swiatek (19 ani, 17 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-4 dupa 110 minute de joc.

Fostul mare tenismen scandinav se astepta ca Simona Halep sa inregistreze o cadere de concentrare in debutul setului decisiv, dupa ce a depus un efort remarcabil pentru a face un set secund lipsit aproape complet de greseala; Halep a comis doar trei erori nefortate in setul al doilea.

"Am simtit ca Simona poate schimba ritmul si jocul si poate intoarce partida. Halep a fost putin pasiva in debutul setului, dar mi-a placut mult ca nu s-a panicat de mult. A stiut ce are de facut, a stiut ca scorul nu arata intotdeauna ceea ce se intampla", a afirmat Mats Wilander pentru Eurosport.

"E important ca a reusit sa fie in meci si in setul 3. E greu ca dupa 6-1 sa fii la fel de concentrata. Simona a reusit sa uite totul si sa joace ca si cum era 0-0. Ma asteptam ca Swiatek sa revina in decisiv, dar Halep a fost prea puternica", a adaugat fostul tenismen suedez care are in palmares 7 titluri de Grand Slam in proba individuala.

In sferturile de finala, Simona Halep o va infrunta pe Serena Williams, care in aceasta dimineata a eliminat-o pe ocupanta locului 7 al clasamentului mondial, Aryna Sabalenka, scor 6-4, 2-6, 6-4. Cel mai recent meci jucat de Simona Halep si Serena Williams a fost tocmai finala de la Wimbledon din 2019, incheiata 6-2, 6-2 in favoarea jucatoarei din Romania.