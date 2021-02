BORNA ISTORICA bifata de Simona Halep! Ce performanta a reusit prin victoria obtinuta in optimea cu Iga Swiatek 

Din articol 100 de victorii semnate de Simona Halep in turneele de Grand Slam

Simona Halep s-a calificat pentru a cincea oara in sferturile Australian Open.

Calificata pentru a cincea oara in sferturile Australian Open, Simona Halep si-a marit simtitor sansele de a juca in a treia semifinala a carierei la Melbourne, dar pentru a contura aceasta reusita, romanca are nevoie sa o elimine pe Serena Williams, numarul 11 WTA.

Prin succesul semnat in defavoarea Igai Swiatek, scor 4-6, 6-1, 6-4, Simona Halep si-a rotunjit palmaresul la 100 de victorii pe tablourile de simplu ale turneelor de mare slem.

Simona Halep este dubla campioana de Grand Slam, dupa trofeele adjudecate la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019. O parte din performantele Simonei Halep au fost atinse in parteneriat cu antrenorul roman, Daniel Dobre, dar in cazul majoritatii victoriilor din turneele de mare slem, Simona le-a bifat cu Darren Cahill ca antrenor principal.

Este o aniversare speciala pentru Simona Halep, avand in vedere ca romanca si-a inceput seria victoriilor in turneele de mare slem tocmai la Australian Open. In 2011, Halep ajungea pana in turul 3, reusind sa le elimine pe Anne Kremer si Alisa Kleybanova.