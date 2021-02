"Simona Halep a aratat un NIVEL BRUTAL de intensitate fizica!" | Presa internationala lauda schimbarile tactice si conditia fizica ireprosabila ale romancei dupa calificarea in sferturi

Prestatia Simonei Halep din optimea de finala cu Iga Swiatek nu a fost trecuta cu vederea de presa internatinoala. In primul meci al sesiunii de seara pe Arena Rod Laver, duelul romano-polonez a produs numeroase puncte spectaculoase si a stabilit, la capatul a trei seturi, numele rivalei Serenei Williams din sferturi.

"Halep si-a luat o revansa grozava in fata Igai Swiatek. Realizand ca a fost prea pasiva in primul set, Simona a imprimat mai multa greutate mingilor, iar nivelul de joc al Igai a scazut cu un nivel, adunand multe erori nefortate," au notat jurnalistii francezi ai publicatiei L'Equipe.

"Ce meci incredibil ne-au oferit Simona Halep si Iga Swiatek! Romanca a aratat un nivel brutal de intensitate si nu s-a incruntat dupa pierderea primului set. Halep a fost mereu implicata in meci impotriva unei Iga Swiatek, care a afisat un numar teribil de greseli nefortate," au scris spaniolii de la Punto de Break.

Roses are red ❤️

Violets are blue ????

Swiatek won the first ☝️

But Simona won the next two ✌️@Simona_Halep is through to her fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2021 pic.twitter.com/IhYPWJiJoU