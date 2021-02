"Simona Halep, laser, frate!" | Mihai Mironica, dupa calificarea Simonei Halep in sferturile Australian Open

Simona Halep a invins-o din experienta pe adversara sa cu 10 ani mai tanara, Iga Swiatek.

Poloneza, intimidanta prin fizicul sau, loviturile sale, parcursul sau de la acest turneu si din ultimele luni, a dat impresia in primul set ca va calca totul in picioare si in aceasta infruntare, asa cum a facut in fata lui Halep la Roland Garros anul trecut. Insa Simona a stiut cum sa administreze mental aceasta partida, a rezistat mult mai bine momentelor-cheie si a impins-o pe Swiatek catre auto-distrugere.

Simona Halep continua sa progreseze chiar si la 29 de ani, varsta la care cele mai multe jucatoare traiesc o plafonare sau sunt chiar in plin regres. Serviciul s-a transformat dintr-o slabiciune chiar intr-o arma atunci cand a intrat prima lovitura. Au fost insa momente in fata lui Swiatek cand Simona a facut puncte “usoare” chiar si cu al doilea serviciu, lucru care a ajutat-o sa-si conserve energia pentru aceasta infruntare teribila.

Halep ramane o maestra a jocului de pe fundul terenului, dar as remarca in plus faptul ca tot mai des face puncte incredibile cu cross-ul de dreapta din alergare, o lovitura de-a dreptul federeriana. Ramane “marca proprie” reverul cu care face ce doreste chiar si din pozitii imposibile.

E pacat ca Halep nu incearca mai mult scurta, mai ales in astfel de partide precum cea cu Swiatek, o adversara inalta care nu are cel mai bun sprint spre fileu. E cu atat mai neasteptata retinerea sa daca ne gandim ce contra-scurte a reusit romanca atunci cand Swiatek a intins aceste capcane la fileu. Poate acesta ar fi capitolul la care Simona ar mai putea creste, iar consilierea lui Andrei Pavel, un fost mare maestru al acestei lovituri, ar fi de mare folos.

Simona Halep e un adevarat cavaler Jedi cu o “racheta-laser” in mana. Cu o forta mentala extraordinara, reuseste si la acest turneu sa se ridice din situatii foarte dificile, cand parea clar dominata, si sa invinga adversare care aveau de partea lor forta bruta, Tomljanovic si Swiatek. Pentru cavalerul Jedi Simona Halep urmeaza insa duelul cu insasi Darth Vader a tenisului feminin, Serena Williams. Forta fie cu tine, Simona!