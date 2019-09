Serena Williams SI-A DISTRUS adversara in sferturi! Va juca impotriva Svitolinei in finala din semifinale  

Serena Williams s-a calificat en-fanfare in semifinalele competitiei de la US Open, dupa o victorie cu Qiang Wang, scor 6-1, 6-0.

Meciul n-a tinut mai mult de 44 de minute si are sanse enorme sa ramana cel mai scurt sfert de finala disputat in acest an la Flushing Meadows.

Serena a castigat 90% din punctele jucate cu primul serviciu, a convertit toate cele 5 mingi de break pe care le-a avut si a trimis 25 de lovituri castigatoare.

Adversara Serenei Williams, Qiang Wang nu a lovit nicio lovitura direct castigatoare!

Wang nu a reusit niciun winner pe parcursul celor 44 de minute si a comis 13 greseli nefortate, cu 3 mai mult decat americanca.

In aceasta partida, Serena Williams a fost nevoita sa alerge numai 724 de metri.

Serena Williams s-a calificat in „finala din semifinale”, in penultimul act finalista de anul trecut urmand sa joace impotriva Elinei Svitolina, care nu a pierdut niciun set pana in acest punct al turneului. Svitolina a invins-o ieri pe Johanna Konta, scor 6-4, 6-4.

Serena Williams vs. Elina Svitolina H2H

Williams conduce cu 4-1 scorul intalnirilor directe intre ea si Svitolina. Unica ocazie cand Elina s-a impus a fost la Jocurile Olimpice de la Rio, cand ucraineanca si-a adjudecat victoria in doua seturi, scor 6-4, 6-3. A fost, de altfel, si ultima intalnire directa intre cele doua.

De mentionat, in final, ca Serena Williams a jucat acest meci avand probleme la glezna piciorului drept, dupa o luxatie suferita in optimea de finala cu Petra Martic.