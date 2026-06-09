Serena Williams a revenit cu o victorie în tenis după 1.376 de zile. Ce a spus imediat după meci

Serena Williams a revenit cu o victorie în tenis după 1.376 de zile. Ce a spus imediat după meci Tenis
SPORT.RO
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Americanca Serena Williams a câștigat primul ei meci de dublu la turneul de la Queen's Club și a explicat motivele întoarcerii sale pe teren la 44 de ani.

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Din articol

După o absență de aproape patru ani, Serena Williams s-a întors oficial în circuitul profesionist cu un succes pe iarba londoneză. Alături de partenera sa, canadianca Victoria Mboko (19 ani), jucătoarea cu 23 de titluri de Grand Slam s-a impus în primul tur la dublu în fața perechii formate din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe, scor 7-6 (7-2), 6-2. În faza sferturilor de finală, cele două vor juca împotriva cuplului Laura Siegemund - Leylah Fernandez.

„Mă săturasem să stau acasă”

La finalul partidei, fosta lideră mondială a vorbit cu zâmbetul pe buze despre decizia de a-și relua cariera.

„Pur și simplu nu aveam nimic mai bun de făcut, mă săturasem să stau acasă”, a spus ea pe teren, stârnind amuzamentul spectatorilor. Sportiva s-a arătat mulțumită de chimia cu tânăra ei colegă: „A fost foarte distractiv să joc alături de Vicky. Chiar m-am putut baza pe ea”.

Imediat după interviu, Serena a mers să își îmbrățișeze fiicele, menționând că prezența lor a cântărit decisiv în luarea hotărârii de a reveni: „Sunt mulți factori la mijloc acum. Mai presus de toate, faptul că fetele mele ajung să mă vadă jucând”.

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Planuri pentru proba de simplu

Deși a arătat o formă fizică bună, bazându-se în continuare pe loviturile puternice de pe fundul terenului și pe un serviciu solid, americanca nu se grăbește să joace la simplu. Săptămâna viitoare, ea va participa la turneul WTA de la Berlin, unde este înscrisă exclusiv la dublu.

„În acest moment, răspunsul este nu. Simt că trebuie să mă antrenez puțin mai mult dacă vreau să joc la simplu. Vom vedea dacă voi reuși acest lucru”, a transmis jucătoarea înainte de primul meci de la Queen's Club.

În circuit se află și sora ei mai mare, Venus Williams (45 de ani). Aceasta a revenit vara trecută și are programată o participare la competiția de la Bad Homburg în actualul sezon.

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