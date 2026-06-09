Serena Williams a revenit cu o victorie în tenis după 1.376 de zile. Ce a spus imediat după meci

După o absență de aproape patru ani, Serena Williams s-a întors oficial în circuitul profesionist cu un succes pe iarba londoneză. Alături de partenera sa, canadianca Victoria Mboko (19 ani), jucătoarea cu 23 de titluri de Grand Slam s-a impus în primul tur la dublu în fața perechii formate din Nicole Melichar-Martinez și Erin Routliffe, scor 7-6 (7-2), 6-2. În faza sferturilor de finală, cele două vor juca împotriva cuplului Laura Siegemund - Leylah Fernandez.

„Mă săturasem să stau acasă”

La finalul partidei, fosta lideră mondială a vorbit cu zâmbetul pe buze despre decizia de a-și relua cariera.

„Pur și simplu nu aveam nimic mai bun de făcut, mă săturasem să stau acasă”, a spus ea pe teren, stârnind amuzamentul spectatorilor. Sportiva s-a arătat mulțumită de chimia cu tânăra ei colegă: „A fost foarte distractiv să joc alături de Vicky. Chiar m-am putut baza pe ea”.

Imediat după interviu, Serena a mers să își îmbrățișeze fiicele, menționând că prezența lor a cântărit decisiv în luarea hotărârii de a reveni: „Sunt mulți factori la mijloc acum. Mai presus de toate, faptul că fetele mele ajung să mă vadă jucând”.