Chris Evert dezvaluie care a fost cea mai mare greseala pe care a comis-o Halep in meciul cu Serena Williams: "Simona a fost o tinta"

Chris Evert a comentat infrangerea Simonei Halep in fata Serenei Williams.

Castigatoare a 18 titluri de Grand Slam, Chris Evert a vorbit la ESPN despre cea mai mare greseala pe care Simona Halep a comis-o in partida disputata cu Serena Williams la Australian Open. Fosta legenda a tenisului mondial feminin este de parere ca sportiva noastra a reprezentat o simpla tinta pentru americanca si ca i-a pus "mingile pe tava" Serenei de fiecare data pe al doilea serviciu.

"Simona a fost o tinta pentru Serena. I-a pus mingile pe tava cu al doilea serviciu! Nu poti sa faci asa ceva cand joci cu Serena. Te taxeaza imediat! E o greseala fatala! Simona a dat tot ce a avut mai bun, a facut un meci excelent, dar serviciul a facut diferenta. Oricum, in istoria tenisului nu a existat o jucatoare care sa reziste presiunii mai bine decat Serena Williams", a spus Evert pentru ESPN.

Totusi, Evert spune despre evolutia Simonei ca a fost una destul de buna in aceste conditii. "Ambele au jucat un tenis la un nivel foarte ridicat. Simona nu a avut un serviciu la fel de bun precum cel al Serenei. Chiar daca Serena a comis si greseli, a lovit mingea superb. Chiar si dupa ce avea un game mai slab, Serena reusea sa se reseteze, sa-l dea uitarii. La Simona nu am observat asta. Ambele au jucat fara menajamente si si-au asumat riscuri!", a mai spus Evert.

Simona Halep a cedat in optimi la Australian Open in fata Serenei Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, dupa aproape doua ore de joc. In urma acestei eliminari, sportiva noastra pierde primul loc WTA si risca sa ajunga pana pe locul 4 in clasamentul WTA.