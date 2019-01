Serena Williams a explicat de ce a intrat prima pe teren inaintea meciului cu Halep! Ce spune despre GAFA care a starnit controverse

Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in optimile Australian Open, scor 6-1 4-6 6-4.

Americanca a intrat prima pe teren in momentul in care crainicul ii indemna pe spectatori sa o aplaude pe "ocupanta locului 1 WTA si favorita numarul 1".

Americanca a primit o multime de acuzatii pe retelele de socializare. Fanii tenisului au spus ca gestul Serenei a fost premeditat, pentru a o destabiliza pe Simona. De partea cealalta, John McEnroe a declarat ca Williams a procedat corect, pentru ca ea este adevaratul numar 1 in lume.

Serena Williams a explicat la conferinta de presa ce s-a intamplat, de fapt, in momentul respectiv.

"Ei mi-au zis sa ies prima si apoi am auzit numele Simonei. Asa ca am facut un pas in spate si m-am intors. Imi pare rau", a explicat Serena.