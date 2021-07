Semifinala romaneasca din turneul WTA de la Budapesta, anulata! Motivul din spatele deciziei. O noua saptamana, o noua finala WTA jucata de o romanca 

Mihaela Buzarnescu va juca a cincea finala a carierei intr-un turneu WTA de dublu.

Semifinala turneului de dublu din cadrul competitiei WTA 250 de la Budapesta, programata intre Mihaela Buzarnescu / Fanny Stollar si Irina Bara / Sara Errani a fost anulata in urma accidentarii suferite de Irina Bara (26 de ani, 119 WTA).

Dupa ce saptamana anterioara a fost incheiata en-fanfare de tenisul romanesc, Gabriela Ruse castigand primul sau titlu de calibru WTA la Hamburg, aceasta saptamana se va incheia cu o alta romanca, Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 162 WTA) jucand un ultim act de turneu in cel mai bun circuit al tenisului feminin.

Perechea formata din Mihaela Buzarnescu / Fanny Stollar se va duela cu echipa alcatuita din Aliona Bolsova Zadoinov / Tamara Korpatsch in finala turneului de la Budapesta. Partida este programata sa inceapa in jurul orei 14:30.

Buzarnescu a cucerit pana in prezent un titlu WTA in proba de dublu, pe zgura de la Strasbourg, in 2018, alaturi de Raluca Olaru. Unica reprezentanta a Romaniei in proba de simplu de tenis la Jocurile Olimpice de la Tokyo mai are in palmares 4 finale de turnee WTA de dublu jucate, la Bogota, Praga, Nottingham si Eastbourne.