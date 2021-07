Romania va avea o jucatoare in proba de simplu a turneului olimpic de tenis de la Tokyo! Mihaela Buzarnescu a acceptat provocarea de a compensa absenta primelor 4 jucatoare 

Mihaela Buzarnescu va juca in proba de simplu a turneului olimpic de tenis de la Tokyo, programat pentru saptamana 24 iulie - 1 august.

Romania nu va ramane fara nicio reprezentanta in turneul olimpic de tenis, proba feminin individual. Gratie clasamentului protejat de care beneficiaza de la inceputul pandemiei, Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 162 WTA) a fost acceptata pe tabloul principal al Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Competitia de tenis de la Olimpiada japoneza va avea loc in saptamana 24 iulie - 1 august si se va disputa pe suprafetele hard outdoor din complexul Ariake, a carui arena principala are o capacitate de 10,000 de locuri.

Spre deosebire de sezoanele precedente, cand a fost serios afectata de accidentari, "Miki" Buzarnescu a reusit sa joace 25 de partide oficiale in prima jumatate a acestui an, dintre care cele mai importante victorii le-a semnat la Guadalajara, in fata fostei semifinaliste a Openului Australian, Coco Vandeweghe si la Roland Garros, unde a invins-o in turul 1 pe Arantxa Rus. In a doua runda la Paris, Buzarnescu a facut unul dintre cele mai solide meciuri ale carierei, reusind sa ia set in fata Serenei Williams, la primul duel direct cu sportiva din SUA.

Cele patru jucatoare din Romania initial calificate la Jocurile Olimpice - Simona Halep, Sorana Cirstea, Patricia Tig si Irina Begu - au decis, rand pe rand, sa absenteze de la Olimpiada, din motive medicale. Primele trei au fost afectate de accidentari, in vreme ce Irina Begu sufera de mononucleoza.

Romania va avea doua sanse la castigarea unei medalii in probele de tenis la JO 2021 de la Tokyo. Dincolo de participarea Mihaelei Buzarnescu, tara noastra va avea sperante si in proba de dublu feminin, unde Monica Niculescu si Raluca Olaru vor face echipa care isi poate croi drum catre fazele superioare ale competitiei olimpice.

La ultima Olimpiada, Romania a obtinut prima sa medalie olimpica in tenis, gratie performantei obtinute de echipa de dublu masculin formata din Horia Tecau si Florin Mergea. Cei doi au cucerit medalia de argint in urma celor 4 victorii semnate in turneul olimpic.