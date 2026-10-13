Astăzi, de la ora 16:00, Robert Niță și Ion Alexandru (Giovanni) sunt invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live.

Emisiunea este difuzată pe VOYO SPORT 1.

Verdict la VoyoSport Live după FK Csikszereda - Universitatea Craiova 0-1

Întrebat despre partida oltenilor, Cristi Pulhac a ținut să amintească că mai mulți jucători importanți au fost la echipele naționale, acesta fiind una dintre explicațiile pentru care a scorul nu a prins proporții.

Fostul jucător de la Dinamo a expus că jocul Universității Craiova a fost unul lent, iar victoria, cel puțin la prima vedere, a fost una „chinuită”.

„Cred că așteptam cu toții să vedem cum vor arăta echipele după această pauză. Voiam să vedem cum a gestionat fiecare antrenor această situație, dar și în ce formă sunt jucătorii.

Dinamo s-a descurcat destul de bine, nu s-a văzut această pauză destul de lungă. Craiova a jucat aseară, doar că mi s-a părut puțin cam lentă echipă. Au avut vreo 5 jucători care au fost plecați. Având în vedere că Csikszereda a avut doar un punct în primele etape... Mi s-a părut o victorie chinuită. Probabil că a contat că și jucătorii au fost obosiți. A avut și Pap un meci foarte bun, pentru că altfel ar fi fost scorul mult mai mare”, a declarat Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.