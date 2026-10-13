Levadiakos a pierdut cu 0-2 în deplasare cu Iraklis 1908, în etapa a șasea, iar presa locală pune sub semnul întrebării viitorul tehnicianului cipriot.

Levadiakos nu a obținut nicio victorie în primele șase etape. Echipa a acumulat un singur punct, după remiza cu Kifisia, scor 0-0, și a pierdut celelalte cinci partide.

Presa din Grecia cere explicații după noul eșec

Publicația Nea tis Viotias a criticat dur deciziile lui Charalambous după înfrângerea cu Iraklis și a sugerat că răbdarea față de antrenor se apropie de final.

„Charalambous, clepsidra se golește! Cu o singură schimbare ai dat totul peste cap!”, au titrat jurnaliștii greci.

Aceștia au reproșat în special schimbarea efectuată în minutul 62, când George Nikas a fost înlocuit de Adrian Șut, ex-FCSB. În opinia jurnaliștilor greci, mutarea a afectat echilibrul echipei, motiv pentru care Levadiakos a primit două goluri în minutele 69 și 72.

După șase etape, formația lui Charalambous ocupă locul 13, cu un singur punct. Echipa se află pe penultima poziție, deasupra lui Volos, care a fost penalizată cu trei puncte. Pentru Levadiakos urmează duelul cu Volos, programat sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 17:00.