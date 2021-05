"Mai mult ca sigur nu va juca la Roland Garros, e vorba despre o ruptura mare!" Antrenorul roman al Simonei Halep, Daniel Dobre lamureste situatia medicala a numarului 3 WTA

Simona Halep a suferit o ruptura musculara mai grava decat se anticipa initial, mentioneaza antrenorul sau, Daniel Dobre.

Reangajat de curand de catre Simona Halep, dupa ce numarul 3 WTA a intrerupt colaborarea cu Artemon Apostu-Efremov, antrenorul roman de tenis, Daniel Dobre a facut lamuriri despre starea actuala fizica a campioanei en-titre de la Wimbledon.

”Primul diagnostic nu arata destul de bine. Este o ruptura destul de mare, de peste 2 cm, intre 2 si 3 cm e ruptura musculara. De la Roma i-au prognosticat 4 saptamani pentru revenirea totala. Roland Garros este foarte aproape, sunt doua saptamani si mai mult ca sigur ca nu va juca," a afirmat Daniel Dobre in cadrul emisiunii "Asii Tenisului".

"Cand se intoarce acasa, cum era si pe vremuri, cand are nevoie. Daca cumva Darren mai are anumite obligatii, eu sa fiu pregatit sa o mai ajut, sa merg la anumite turnee. Darren asteapta din partea canalelor unde comenteaza un program, dar in principal pentru acasa," a adaugat vechiul si noul antrenor al Simonei Halep, conform Digi Sport.

In ciuda unui turneu WTA 1000 de cosmar la Roma, in care a fost nevoita sa se retraga inca din primul meci, Simona Halep a ramas pe locul al treilea in clasamentul mondial, ca rezultat al eliminarilor premature suferite de Aryna Sabalenka si Elina Svitolina. In acest sezon, Halep a jucat 16 partide, dintre care a castigat 11.