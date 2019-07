"Se simte excelent de bine!" Reactia lui Mats Wilander dupa calificarea Simonei Halep in semifinala la Wimbledon! Care e arma secreta a romancei

Simona Halep a invins-o pe Shuai Zhang in doua seturi.

Simona Halep a trecut cu 7-6 6-1 de Shuai Zhang din China si este in semifinale la Wimbledon!

Halep a reusit o revenire spectaculoasa in primul set, dupa ce a fost condusa cu 4-1 de chinezoaica. Ulterior, in setul secund, Simona nu i-a mai dat nicio sansa adversarei, a facut doua break-uri si a inchis setul cu 6-1.

Mats Wilander a analizat jocul Simonei Halep si a explicat ca apararea a fost arma secreta a romancei.

"Simona s-a aparat extraordinar de bine. Zhang a jucat incredibil de bine la inceput, dar Simona a absorbit forta loviturilor chinezoaice si a raspuns, a trimis-o pe fundul terenului pe Zhang. Iar Simona se simte excelent de bine. La inceput au fost multe erori nefortate, dar Simona s-a aparat incredibil de bine", a spus Wilander la EuroSport.

Simona Halep: "Am luptat foarte mult!"

"In primul set am luptat foarte mult, chiar daca am fost condusa cu 4-1. Stiam ca va lovi foarte tare fiecare minge, cu toata foarta. Am mai jucat cu ea si a fost greu. Astazi m-am gandit ca trebuie sa fiu si eu puternica si sa joc cat pot de bine.

Am energie, ma simt destul de bine, proaspata, sanatoasa, increzatoare cand intru pe teren. Joc poate cel mai bun sezon al meu pe iarba de pana acum.

Nu ma uit la meciul adversarelor, o sa ma pregatesc sa fiu gata pentru semifinala, sa am timp de recuperare si sa ma bucur de urmatorul meci", a spus Simona Halep dupa meci.