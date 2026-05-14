Cîrstea, înfrângere profitabilă: Sorana pleacă de la Roma cu un cec mare și e în pragul unei lovituri colosale

Sorana Cîrstea ne-a oferit șapte zile magice, la Italian Open! Și ne-a redat emoțiile pe care le trăiam atunci când Simona Halep era în topul tenisului feminin.

La Roma, „Sori“, admirabilă, a trecut pe rând de Maria (54 WTA), Sabalenka (1 WTA), Noskova (13 WTA) și Ostapenko (36 WTA), dar n-a reușit să depășească și complexul pe care îl are în fața americancei Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA).

Sport.ro a oferit aici „filmul“ duelului în care sportiva din România a început excelent, pentru ca apoi să piardă controlul partidei, treptat.

Finalmente, Gauff a obținut a patra victorie, în patru dueluri cu Cîrstea, la capătul unui meci de 78 de minute. Pentru ea, urmează acum finala în care va întâlni învingătoarea duelului Swiatek (Polonia, 24 de ani, 3 WTA) - Svitolina (Ucraina, 31 de ani, 10 WTA).