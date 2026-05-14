Cîrstea, înfrângere profitabilă: Sorana pleacă de la Roma cu un cec mare și e în pragul unei lovituri colosale

După o carieră de 20 de ani în circuitul WTA, Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) și-a asigurat locul printre cele mai bogate românce.

Sorana Cîrstea ne-a oferit șapte zile magice, la Italian Open! Și ne-a redat emoțiile pe care le trăiam atunci când Simona Halep era în topul tenisului feminin.

La Roma, „Sori“, admirabilă, a trecut pe rând de Maria (54 WTA), Sabalenka (1 WTA), Noskova (13 WTA) și Ostapenko (36 WTA), dar n-a reușit să depășească și complexul pe care îl are în fața americancei Coco Gauff (22 de ani, 4 WTA).

Sport.ro a oferit aici „filmul“ duelului în care sportiva din România a început excelent, pentru ca apoi să piardă controlul partidei, treptat.

Finalmente, Gauff a obținut a patra victorie, în patru dueluri cu Cîrstea, la capătul unui meci de 78 de minute. Pentru ea, urmează acum finala în care va întâlni învingătoarea duelului Swiatek (Polonia, 24 de ani, 3 WTA) - Svitolina (Ucraina, 31 de ani, 10 WTA).  

Sorana Cîrstea face un sezon 2026 de vis

Sorana Cîrstea se apropie de pragul de 12 milioane de dolari!

Revenind la Sorana Cîrstea, ea are motive de mulțumire după parcursul ei excelent, la Italian Open. Pe lângă rezultatele sportive remarcabile, care au propulsat-o până în semifinale, românca și-a asigurat și un cec mare, în valoare de 289,115 de euro (332,482 de dolari).

La ultima actualizare a veniturilor all-time din tenis, exclusiv din primele adunate în turnee, Cîrstea figura cu un total de 11,402,770 de dolari. Așadar, după săptămâna magică de la Italian Open, românca se apropie de pragul de 12 milioane de dolari, fiind printre cele mai bogate românce din sport!

