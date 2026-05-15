Popescu le-a transmis contestatarilor săi că cel mai ușor este să arunce cu vorbe din tastatură sau din tribune. Gruparea Fervent i-a cerut demisia „Baciului” din cauza rezultatelor sportive din sezonul curent, fiind nemulțumită și de numirea lui Flavius Stoican în locul lui Ianis Zicu.

Comunicatul de presă emis de Gică Popescu

„Nu aș fi vrut să intru într-un astfel de subiect înaintea unui meci atât de important pentru Farul, însă tot ce s-a scris mă determină să reacționez.

În cei 7 ani de când sunt președintele Farului, mi-am asumat inclusiv eșecurile unor decizii care, de multe ori, nu mi-au aparținut în totalitate. Pentru că într-un club se lucrează în echipă - și la bine, și la greu. Nu am simțit niciodată nevoia să ies public și să vorbesc despre lucrurile realizate în toată această perioadă, pentru că nu sunt genul de om care să posteze fiecare reușită. Însă, în contextul acuzațiilor apărute, mă văd nevoit să înșir câteva realizări din această perioadă:

- Farul a câștigat un titlu de campioană a României;

- Echipa a ajuns de 3 ori în play-off;

- Am adus în club peste 9,5 milioane de euro din sponsorizări și parteneriate;

- Centrul de copii și juniori a câștigat 6 titluri naționale la juniori: U19 (2019-2020), U17 (2020-2021), U16 (2022-2023), U18 (2023-2024), U15 (2024-2025), U17 și U18 (2025-2026);

- A fost finalizat și dat în folosință hotelul din cadrul bazei sportive (o investiție de 12 milioane de euro);

- Au fost construite 3 terenuri de antrenament și s-au început lucrările pentru alte 2 terenuri;

- Am obținut fonduri europene din care să fie construite sisteme de energie regenerabilă de 300 KW;

- În 6 din cei 7 ani de când sunt președinte, Farul a fost pe profit, un lucru extrem de rar în fotbalul românesc.

Popescu: „Anumite lucruri trebuie cunoscute înainte de a judeca”

Multe puncte din lista de mai sus au fost din inițiativa personală, capitol la care intră și un proiect foarte drag tuturor constănțenilor: construirea noului stadion. Acum 7 ani, am fost cel care a pus pe masă autorităților locale propunerea de proiect și cel care a făcut toate demersurile pentru ca el să prindă contur, lucrările urmând să înceapă chiar în această vară.

Iar referitor la numirea lui Flavius Stoican, cred că anumite lucruri trebuie cunoscute înainte de a judeca.

Ianis Zicu a renunțat să mai antreneze Farul în Vinerea Mare, fără să existe o discuție prealabilă cu conducerea clubului. Ne-am aflat, în mijlocul unei perioade de sărbători, în situația de a găsi în mai puțin de 24 de ore un antrenor care să accepte și să își asume responsabilitatea ultimelor 5 etape, într-un moment foarte dificil pentru echipă. Singurul antrenor care a acceptat această misiune delicată a fost Flavius Stoican.

Și încă un detaliu fără importanță pentru contestatari, dar important pentru cine înțelege cu adevărat managementul unui club: acum 6 luni am renunțat la salariul meu de președinte până în momentul în care situația financiară va reveni la nivelul anilor anteriori.

Nu am fugit niciodată de responsabilitate și nu mă voi ascunde nici acum, când este cel mai ușor să arunci cu vorbe din tribună sau de la tastatură. În fotbal, fiecare are dreptul la opinie, dar ea ar trebui să conteze atunci când este informată și justificată, nu doar aruncată de dragul de a înjura jucătorii sau conducătorul clubului.

Am fost lângă Farul când era campioană, sunt lângă Farul când se luptă pentru evitarea retrogradării și voi fi aici atâta timp cât voi simți că pot ajuta clubul al cărui proiect îl cunosc încă dinainte să se înființeze”, se arată în comunicatul presă emis de Gică Popescu, citat de site-ul farulconstanta.com.

Anterior, suporterii radicali ai „marinarilor” i-au acuzat pe Gică Popescu și primarul Vergil Chițac pentru situația clubului.

Gruparea Fervent: „Măcar aveți onoarea să plecați”

„La finalul unui sezon dezamăgitor, considerăm necesar să vorbim despre cei responsabili pentru haosul din jurul Farului și pentru blocajul proiectelor de care acest club și acest oraș aveau nevoie.

Primul dintre ei, un președinte inert și mai nou acționar cu schimbul, a reușit să transforme Farul într-un club lipsit de direcție, viziune și stabilitate, în timp ce rezultatele din teren au devenit doar consecința firească a haosului administrativ.

0 transparență, 0 asumare, 0 credibilitate. Nu ne așteptam la rezultate și nici nu le-am cerut. Ne-am așteptat la respect.

Respect pentru oamenii care au rămas aproape de acest club indiferent de rezultate, de distanțe sau de condiții. Respect pentru suporterii care au fost prezenți atunci când interesul general pentru Farul dispăruse aproape complet. Respect pentru ideea de club și pentru identitatea pe care această echipă ar trebui să o reprezinte.

În schimb, pentru a te proteja de responsabilitatea unui posibil eșec, ai ales un antrenor refuzat inclusiv la nivelul ligii secunde, într-o mutare care a părut mai degrabă o încercare de a te spăla pe mâini.

Direcția pentru viitorul tău este una simplă: Ori te ridici la standardele Farului, ori pleci. Iar dacă nu vei înțelege singur momentul plecării, ne vom asigura că îți va fi amintit constant.

Al doilea dintre ei, expert în promisiuni și amânări, continuă să trateze proiectul stadionului Farului doar ca un subiect bun de declarații și nu o prioritate reală pentru oraș.

De 2 ani constant sunt noi termene, noi amânări, un cerc vicios care se repetă la nesfârșit. Nu există niciun motiv real, ci doar incompetența de la vârful primăriei. Farul joacă de ani întregi fără o casă adevărată, ci pe o improvizație la marginea orașului. Dacă nu reușiți să vă treziți, măcar aveți onoarea să plecați. Acest club și acest oraș au rezistat prin oameni mai buni decât voi. Vor rezista și după voi” - a fost mesajul ultrașilor de Fervent.

Farul tremură în lupta pentru supraviețuire

Farul Constanța ocupă locul 12 în Superliga României cu 25 de puncte și urmează să joace ultimul meci din play-out acasă contra codașei Metaloglobus (18 mai, 20:30).

Dacă egalitatea de puncte cu Petrolul (locul 13) va fi menținută, Farul va juca la barajul pentru supraviețuire, deoarece a beneficiat de rotunjire la startul play-out-ului, iar „lupii galbeni” nu.