La conferința de presă de la finalul meciului, Cristi Chivu a avut un mesaj și pentru jurnaliștii italieni care l-au criticat la începutul sezonului.

Chivu: "M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească"

Inter a surprins pe toată lumea după ce l-a numit pe Chivu la cârma echipei, în urmă cu mai puțin de un an. Antrenorul nu a uitat cuvintele dure scrise de unii jurnaliști italieni, iar acum a plătit câteva polițe într-un mod elegant:

"M-a rănit ceea ce au trebuit copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei în numele altcuiva. Acum ne așteaptă un sezon important, cu așteptări și mai mari, chiar dacă, atunci când vine vorba de Inter, acestea sunt mereu ridicate", a declarat Cristi Chivu, după finala Coppa Italia.

În urma succesului de ieri, Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care obține eventul atât ca jucător, cât și ca antrenor.

A intrat într-un club select

Datorită acestui event, Chivu intră în clubul select al antrenorilor care au reușit să câștige și Serie A și Coppa Italia pe parcursul unui sezon.

Pe listă se mai află: Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

După fluierul de final de pe Olimpico, Chivu a fost surprins de Sport.ro alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia.

Cifrele echipei Inter în acest sezon sunt incredibile. Sub bagheta lui Chivu, "Nerazzurri" au înregistrat 38 de victorii, 6 remize, 12 înfrângeri, golaveraj: 122-55!