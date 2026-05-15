Echipa lui Nicolae Stanciu, Dalian Yingbo, a jucat împotriva lui Qingdao West Coast, într-un meci din runda 12 a primei ligi din China.

Dalian Yingbo a pierdut cu 2-3 meciul jucat acasă, dar Nicolae Stanciu (52') s-s trecut pe lisat marcatorilor, alături de colegul său Acheampong (90+7'). De la Qingdao West Coast au înscris Yakubu (22') și Da Luz (90+4') din penalty și Davidson (69').

Nicolae Stanciu, gol superb din lovitură liberă

Mijlocașul român a înscris din nou în China în minutul 52 al partidei de pe teren propriu, iar la momentul respectiv restabilise egalitatea.

Nicolae Stanciu a trimis în forță un șut din lovitură liberă, iar traiectoria mingii l-a păcălit pe portarul advers - VEZI AICI golul reușit de Nicolae Stanciu.

Mijlocașul ofensiv de 33 de ani a semnat cu Dalian Yingbo în iarna acestui an, după o experiență nefericită în Serie A la Genoa.

Pentru formația din China, Nicolae Stanciu are patru goluri și două pase decisive în zece meciuri jucate pentru Dalian Yingbo.

2 milioane de euro este cota lui Nicole Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.