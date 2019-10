Schimbare MAJORA in ATP! Noul presedinte a venit deja cu o propunere! Turneul Campionilor se va muta de la Londra

ATP va avea un nou presedinte, incepand din ianuarie 2020.

Chris Kermode va parasi sefia, intrucat Andrea Gaudenzi a fost numit noul conducator executiv al circuitului masculin de tenis, incepand sa preia fraiele viitorului ATP din prima luna a anului 2020, pentru o perioada de patru ani.

Cine este Andrea Gaudenzi?

Fost tenismen italian, actualmente in varsta de 46 de ani, a avut o cariera impresionanta la nivel individual, bifand cea mai buna clasare in 1995, cand a ajuns pana pe pozitia 18 in ierarhia ATP.

In perioada junioratului, Andrea Gaudenzi a fost campion la Roland Garros si la US Open in 1990 si a incheiat acel an pe prima pozitie in clasamentul mondial al juniorilor.

Are 3 titluri castigate la seniori, toate pe zgura: primul la Casablanca, in 1998, urmat de succesele din 2001 de la Bastad si St. Poelten.

„ATP a jucat un rol important in viata mea in diverse moduri si este o adevarata onoare sa primesc aceasta oportunitate de a ajuta din pozitia de director executiv circuitul”, a spus Gaudenzi pentru site-ul oficial ATP.

„Abia astept sa supervizez directia viitorului in circuitul masculin si sa construim mai departe pe succesul si popularitatea globale ale sportului. Este indubitabil una dintre cele mai incantatoare vremuri din istoria tenisului masculin”, a adaugat Andrea Gaudenzi.

Andrea Gaudenzi a fost ales unanim de catre comitetul de directori ATP. Gaudenzi a lucrat recent in domeniul Media al ATP, unde a ajutat la restructurarea serviciului de transmisie LIVE a meciurilor.

Andrea Gaudenzi, intampinat cu feedback pozitiv de Novak Djokovic

„Ca fost tenismen, a umblat in papucii nostri si a devenit, mai apoi, un antreprenor de succes. Are toate calitatile sa conduca circuitul si abia astept sa muncim impreuna pentru beneficiul jucatorilor si al sportului, in general”, a spus Novak Djokvic, care va ceda la randul sau o sefie in ATP, mai precis numarul 1 in clasamentul mondial, incepand de luni, 4 noiembrie. Rafael Nadal va fi noul lider ATP.

Avantaj Italia: Turneul Campionilor se muta de la Londra la Torino, incepand din 2021

Italia va avea o voce foarte puternica in noul comitet ATP. Dupa numirea lui Andrea Gaudenzi ca director, turneul ATP de la Roma va urca in grad, atribuindu-se calibrul de Masters 1000, lucru care nu s-a mai intamplat pana acum.

Mai mult decat atat, traditia desfasurarii Turneului Campionilor in capitala Marii Britanii va lua sfarsit incepand cu sezonul 2021.

Competitia finala a anului in tenisul masculin va avea loc la Torino intre anii 2021-2025.