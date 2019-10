Marius Copil, PRABUSIRE de 71 de locuri in clasamentul ATP! A pierdut in primul tur la Basel: anul trecut a jucat finala

Din articol Marius Copil, prezent la ATP Basel datorita unui wildcard oferit de organizatori

Marius Copil a fost invins in primul tur al turneului ATP 500 de la Basel de catre numarul 15 mondial, Roberto Bautista Agut.

Partida s-a incheiat cu scor favorabil ibericului, 6-4, 7-5 dupa 95 de minute de joc.

Desi a servit 16 asi, cu 14 mai multi decat adversarul sau, Marius Copil nu a putut sa-l opreasca pe Bautista Agut din a face 2 break-uri care s-au dovedit decisive in finalul jocului.

Marius Copil nu se inscrisese initial la turneul ATP 500 de la Basel, insa a primit o veste surprinzatoare din partea organizatorilor, care i-au oferit un wildcard pe tabloul principal, dupa seria buna de rezultate bifate la Anversa, in Belgia.

Din nefericire, eliminarea imediata de la Basel inseamna pentru Marius Copil o cadere libera de nu mai putin de 71 pozitii in clasamentul ATP, dupa ce tenismenul aradean ajunsese in 2018 pana in finala acestei competitii.

Astfel, numar 82 ATP in prezent, Marius Copil va ocupa incepand de luni, 28 octombrie locul cu numarul 153 in clasamentul mondial.

In finala de la Basel din 2018, Marius Copil a fost invins de Roger Federer, scor 7-6, 6-4.