Rafael Nadal va avea turneu ATP de calibru 250! Se intampla din 2020

Din articol Va participa Rafael Nadal la propriul sau turneu?

Oficialii ATP au decis promovarea in grad a competitiei sale challenger de la Mallorca.

Rafael Nadal va avea turneu ATP de calibru 250, dupa ce oficialii circuitului au decis promovarea in grad a competitiei sale challenger de la Mallorca.

In fapt, competitia WTA de la Mallorca se va transforma in turneu ATP, care va avea loc cu exact o saptamana inaintea turneului de la Wimbledon. Suprafata de joc aleasa este iarba.

Va participa Rafael Nadal la propriul sau turneu?

Nadal a ales in ultimii ani sa nu joace meciuri oficiale pe iarba inaintea turneului de la Wimbledon, dar posibilitatea de a participa la acest eveniment creste, intrucat directorul turneului este unchiul sau si fostul antrenor, Toni Nadal.

„Este ideal pentru pregatirea turneului de la Wimbledon. Nu stiu daca Rafa poate juca sau nu, decizia depinde de el si de antrenori. Eu sunt directorul turneului, dar nu vreau sa pun presiune asupra lui.”

In acest an, turneul ATP de la Mallorca a avut calibrul de competitie challenger si s-a desfasurat pe o suprafata hard, spre deosebire de iarba pe care se va juca intre 2020 si 2022 la Mallorca.

Surprinzator, Andy Murray a participat in acest an, iar fostul lider mondial n-a reusit sa castige turneul, fiind eliminat in sferturi.