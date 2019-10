Va urca pe locul 1 ATP dupa 11 luni, dar nu-l intereseaza! Ce planuri de viitor are Rafael Nadal

Din articol Rafael Nadal, din nou pe locul 1 ATP dupa 11 luni

Rafael Nadal va urca pe primul loc in clasamentul ATP incepand de luni, 14 octombrie.

Rocada intre Djokovic si Nadal din fruntea clasamentului mondial vine ca urmare a infrangerii suferite de sarb in sferturi la Shanghai. O consecinta a acestei eliminari inseamna pentru sarb 820 de puncte pierdute in clasamentul ATP, fapt care ii scade punctajul total sub cel al ibericului, care are momentan 9225 de puncte.

Rafael Nadal, din nou pe locul 1 ATP dupa 11 luni

Nadal s-a situat ultima oara in varful ierarhiei mondiale in data de 4 noiembrie 2018. De atunci si pana luni, Djokovic a dominat tenisul mondial, castigand Australian Open si Wimbledon in acest an.

Nadal si-a adjudecat celelalte doua turnee de mare slem in acest an, reusind astfel sa-l intreaca pe Djokovic.

Nadal a stat ultima oara pe primul loc in perioada 25 iunie – 4 noiembrie 2018.

Pana in prezent, Nadal a bifat 196 de saptamani petrecute pe locul intai al clasamentului ATP.

Clasamentul all-time al jucatorilor care au petrecut cele mai multe saptamani pe locul 1 ATP

1. Roger Federer, 310

2. Pete Sampras, 286

3. Novak Djokovic, 272

4. Ivan Lendl, 270

5. Jimmy Connors, 268

6. Rafael Nadal, 196