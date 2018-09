Scandalul provocat de Serena schimba regulile in tenis? Modificarea URIASA de regulament discutata de organizatorii turneelor de Grand Slam

Scandalul provocat de Serena Williams in finala US Open 2018 poate schimba regulile in tenis.

Fostul lider mondial Chris Evert este de parere ca regulamentul ar trebui modificat la turneele de Grand Slam astfel incat jucatorii sa poata interactiona cu antrenorii in timpul meciurilor.

"Fiecare antrenor face asta in timpul meciurilor. Toti fac semne cu mainile! Trebuie modificat regulamentul in acest caz! Serena are dreptate. Am auzit jucatori care injura arbitrii si n-au patit nimic. Arbitrul trebuia sa fie mai intelegator", a declarat Evert pentru ESPN.

Modificarea la face referire Chris Evert chiar a fost discutata saptamana trecuta de organizatorii celor patru mari turnee de Grand Slam. Organizatorii de la Wimbledon au fost singurii care s-au opus modificarii.

Serena Williams a iscat un scandal monstru in finala US Open contra lui Naomi Osaka dupa ce arbitrul a avertizat-o pentru ca a primit indicatii din tribune de la antrenorul sau. Williams si-a iesit din minti, a tipat la arbitru, a dat cu racheta de pamant, iar intr-un final a fost penalizata cu un game. In cele din urma, Osaka a castigat finala, scor 6-2, 6-4.