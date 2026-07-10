Pan Zhanle a spus tot! De ce a venit să se antreneze alături de David Popovici

Pan Zhanle a spus tot! De ce a venit să se antreneze alături de David Popovici Sporturi
SPORT.RO
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David Popovici s-a antrenat alături de Pan Zhanle în București.

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Campionul olimpic la înot Pan Zhanle, care deţine recordul mondial la 100 m liber, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a dorit neapărat să se antreneze alături de David Popovici, şi cum românul nu a putut onora invitaţia de a se duce în China, a ajuns la Bucureşti pentru un cantonament comun.

"La început am vrut să-l invit pe David în China pentru acest cantonament, dar din păcate nu a putut veni. Aşa că am venit noi în România. Ăsta e unul dintre motivele pentru care sunt eu aici. Cu siguranţă voi fi un suporter al lui la Campionatele Europene. În această săptămână am învăţat de la David concentrarea, capacitatea de a rămâne focusat şi autodisciplina", a afirmat Pan.

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Pan a testat mâncarea românească

Campionul chinez şi rivalul lui Popovici, de la care a "preluat ştafeta" de deţinător al celui mai bun timp la 100 m liber, a spus că se simte foarte bine în România.

"Mă simt foarte bine aici, vremea este foarte frumoasă şi oamenii sunt foarte amabili. Am încercat şi mâncarea de aici din România, este delicioasă. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea şi restaurantul la care am fost miercuri, a fost totul foarte bun. Am încercat chiar şi mâncare chinezească, pentru că este favorita mea", a mai spus Pan, care a recunoscut că, în afară de David Popovici, România îi era o ţară total necunoscută.

Campionii olimpici la înot David Popovici şi Pan Zhanle efectuează un stagiu de pregătire comun la Bucureşti, antrenându-se la bazinele „Lia Manoliu” şi Dinamo.

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