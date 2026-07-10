Pan Zhanle a spus tot! De ce a venit să se antreneze alături de David Popovici

Campionul olimpic la înot Pan Zhanle, care deţine recordul mondial la 100 m liber, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că a dorit neapărat să se antreneze alături de David Popovici, şi cum românul nu a putut onora invitaţia de a se duce în China, a ajuns la Bucureşti pentru un cantonament comun.

"La început am vrut să-l invit pe David în China pentru acest cantonament, dar din păcate nu a putut veni. Aşa că am venit noi în România. Ăsta e unul dintre motivele pentru care sunt eu aici. Cu siguranţă voi fi un suporter al lui la Campionatele Europene. În această săptămână am învăţat de la David concentrarea, capacitatea de a rămâne focusat şi autodisciplina", a afirmat Pan.