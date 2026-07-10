Probleme pentru starul Franței după meciul cu Maroc. Anunțul antrenorului despre Mbappe

Echipa națională a Franței a învins Marocul cu scorul de 2-0 în sferturile de finală ale turneului final. Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 60, revanșându-se după ce în prima repriză portarul Bono i-a apărat o lovitură de la 11 metri. Ousmane Dembele a stabilit rezultatul final șase minute mai târziu.

Dincolo de succesul de pe teren, atenția s-a îndreptat către căpitanul francezilor, care a părăsit suprafața de joc cu 13 minute înainte de finalul timpului regulamentar.

„Kylian a avut mici probleme la gleznă, a simțit puțină durere. Manu Kone a primit o lovitură la genunchi și a avut dureri de stomac. Dar Warren Zaire-Emery a intrat și a jucat foarte bine. Toți trebuie să fie pregătiți. Chiar și cei care nu joacă sunt o parte importantă a echipei”, a spus tehnicianul.