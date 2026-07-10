Probleme pentru starul Franței după meciul cu Maroc. Anunțul antrenorului despre Mbappe

Probleme pentru starul Franței după meciul cu Maroc. Anunțul antrenorului despre Mbappe CM 2026
SPORT.RO
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Franța s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale, dar confruntarea a adus și motive de îngrijorare cu privire la starea fizică a lui Kylian Mbappe.

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Din articol

Echipa națională a Franței a învins Marocul cu scorul de 2-0 în sferturile de finală ale turneului final. Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 60, revanșându-se după ce în prima repriză portarul Bono i-a apărat o lovitură de la 11 metri. Ousmane Dembele a stabilit rezultatul final șase minute mai târziu.

Dincolo de succesul de pe teren, atenția s-a îndreptat către căpitanul francezilor, care a părăsit suprafața de joc cu 13 minute înainte de finalul timpului regulamentar.

„Kylian a avut mici probleme la gleznă, a simțit puțină durere. Manu Kone a primit o lovitură la genunchi și a avut dureri de stomac. Dar Warren Zaire-Emery a intrat și a jucat foarte bine. Toți trebuie să fie pregătiți. Chiar și cei care nu joacă sunt o parte importantă a echipei”, a spus tehnicianul.

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Franța, duel dificil în semifinale

În semifinale, Franța urmează să întâlnească echipa care se va impune în duelul dintre Spania și Belgia, vineri, ora 22:00. În așteptarea acestei partide, Deschamps îndeamnă la calm chiar dacă în țară entuziasmul e la cote maxime.

„Fotbalul creează emoții și noi le împărtășim cu fanii. Știm că este mult entuziasm în Franța, dar noi trebuie să rămânem concentrați. Acesta este un pas important, dar suntem abia în semifinale”, a conchis selecționerul.

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