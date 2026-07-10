Goran Ivanisevic a fost primul deținător de wildcard care a reușit calificarea în semifinalele turneului de la Wimbledon.

În urmă cu 25 de ani, fostul tenismen croat a șocat întreaga lume a sportului și a dus minunea la bun sfârșit, învingându-l în finala Wimbledon 2001 pe australianul Patrick Rafter, după un meci nebun, de cinci seturi, încheiat 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7.

Goran Ivanisevic și Arthur Fery, singurii deținători de wildcard ajunși în semifinalele turneului de la Wimbledon

Un sfert de secol mai târziu, britanicul Arthur Fery (23 de ani, 114 ATP) a devenit al doilea tenismen din istoria turneului masculin de la Wimbledon care avansează, din postura de beneficiar al unei invitații de joc, până în penultimul act al competiției.

Vineri, 10 iulie, începând cu ora 15:30, Arthur Fery va fi încurajat frenetic de spectatorii din tribunele Terenului Central, în lupta cu Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP), proaspăt campion al întrecerii de la Roland Garros.

Între Arthur Fery și Alexander Zverev există o diferență de înălțime notabilă, de 23 de centimetri - 1,75 metri, respectiv 1,98 metri -, dar inteligența tactică arătată de Fery în meciurile cu Grigor Dimitrov și Flavio Cobolli se poate demonstra, din nou, o armă decisivă.