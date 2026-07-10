GALERIE FOTO De la Ivanisevic, nimeni în istoria Wimbledon, până acum. La ce oră se joacă semifinala Djokovic - Sinner

De la Ivanisevic, nimeni în istoria Wimbledon, până acum. La ce oră se joacă semifinala Djokovic - Sinner Tenis
Marcu Czentye
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Ziua semifinalelor în turneul masculin de la Wimbledon, ediția 2026.

TAGS:
Wimbledon 2026Arthur FeryGoran IvanisevicAlexander ZverevNovak DjokovicJannik Sinner
Din articol

Goran Ivanisevic a fost primul deținător de wildcard care a reușit calificarea în semifinalele turneului de la Wimbledon.

În urmă cu 25 de ani, fostul tenismen croat a șocat întreaga lume a sportului și a dus minunea la bun sfârșit, învingându-l în finala Wimbledon 2001 pe australianul Patrick Rafter, după un meci nebun, de cinci seturi, încheiat 6–3, 3–6, 6–3, 2–6, 9–7.

Goran Ivanisevic și Arthur Fery, singurii deținători de wildcard ajunși în semifinalele turneului de la Wimbledon

Un sfert de secol mai târziu, britanicul Arthur Fery (23 de ani, 114 ATP) a devenit al doilea tenismen din istoria turneului masculin de la Wimbledon care avansează, din postura de beneficiar al unei invitații de joc, până în penultimul act al competiției.

Vineri, 10 iulie, începând cu ora 15:30, Arthur Fery va fi încurajat frenetic de spectatorii din tribunele Terenului Central, în lupta cu Alexander Zverev (29 de ani, 3 ATP), proaspăt campion al întrecerii de la Roland Garros.

Între Arthur Fery și Alexander Zverev există o diferență de înălțime notabilă, de 23 de centimetri - 1,75 metri, respectiv 1,98 metri -, dar inteligența tactică arătată de Fery în meciurile cu Grigor Dimitrov și Flavio Cobolli se poate demonstra, din nou, o armă decisivă.

Wimbledon 2026

  • Arthur fery gbr wb 02
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La ce oră va începe semifinala mult așteptată, Djokovic - Sinner

După ce a câștigat cel mai lung sfert de finală disputat vreodată în istoria turneului de la Wimbledon - 5 ore și 15 minute -, Novak Djokovic a avut două zile întregi la dispoziție pentru a se recupera înaintea semifinalei cu numărul unu mondial, Jannik Sinner.

Meciul gestionat cu mare experiență de sârb, în fața canadianului Felix Auger-Aliassime, transmite că jucătorul din Belgrad se gândește serios la câștigarea turneului de la WImbledon, în acest an, având în vedere că l-a depășit pe Sinner, în semifinalele Openului Australian, după un meci de cinci seturi.

Semifinala dintre Novak Djokovic și Jannik Sinner va începe după încheierea meciului dintre Alexander Zverev și Arthur Fery. În cel mai probabil caz, începutul meciului nu va avea loc înainte de ora 18:00.

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