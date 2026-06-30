Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon

Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon Tenis
Alexandru Hațieganu
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Irina Begu a fost eliminată în turul întâi al competiției de mare șlem de la Wimbledon.

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Irina BeguKatie SwanWimbledon 2026Tenis WTA
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Calificată pentru a paisprezecea oară pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, Irina Begu (35 de ani, 173 WTA) a părăsit ediția 2026 după runda inaugurală.

Sportiva din București a fost eliminată de Katie Swan (27 de ani, 196 WTA), din Marea Britanie, deținătoare a unui wildcard, scor 6-4, 6-4, la capătul a 84 de minute de joc.

Irina Begu, pentru a paisprezecea oară în competiția propriu-zisă de la Wimbledon

În setul întâi, partida a fost echilibrată până la scorul de 4-4, când Swan a reușit desprinderea, la prima oportunitate de break văzută în meci.

Game-ul următor i-a adus lui Swan confirmarea perfectă, britanica reușind un game la zero pentru a-și apropia setul.

Două break-uri au fost suficiente pentru adversara Irinei Begu

În setul secund, Irina Begu și-a pierdut serviciul în al treilea game, neizbutind să recupereze deficitul în partea a doua a manșei, în ciuda primelor patru mingi de meci salvate de româncă. 

Din nefericire, această înfrângere o trimite pe Irina Begu mai aproape de ieșirea din top 200 WTA, jucătoarea din România coborând 23 de poziții în ierarhia actualizată, până pe locul 196.

Irina Begu

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Premiu de €92,722 asigurat de Irina Begu, la Wimbledon 2026

În ciuda eșecului, premiul acordat pentru participarea la Wimbledon 2026 vine ca o răsplată pentru eforturile depuse de Irina Begu de a reveni în tenisul profesionist, după absența de nouă luni cauzată de accidentări.

Campioană a turneului WTA 250 de la Iași, în iulie 2025, Begu a revenit în circuitul WTA la sfârșitul lunii aprilie, participând la turneele din Madrid, Roma, Roland Garros și Bad Homburg, înainte de a sosi la Wimbledon.

În 2026, Irina Begu a ajuns la nouă meciuri oficiale disputate, dintre care patru, câștigate. Până la această oră, succesul obținut de Begu contra americancei Venus Williams - scor 6-2, 4-6, 7-6 (6), în 16-imile de finală ale turneului WTA 500 de la Bad Homburg - rămâne cel mai răsunător, în acest sezon.

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