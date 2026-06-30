Ce premiu! Înfrângere profitabilă pentru Irina Begu, la a paisprezecea participare în turneul de la Wimbledon

Calificată pentru a paisprezecea oară pe tabloul principal al turneului de la Wimbledon, Irina Begu (35 de ani, 173 WTA) a părăsit ediția 2026 după runda inaugurală.

Sportiva din București a fost eliminată de Katie Swan (27 de ani, 196 WTA), din Marea Britanie, deținătoare a unui wildcard, scor 6-4, 6-4, la capătul a 84 de minute de joc.

Irina Begu, pentru a paisprezecea oară în competiția propriu-zisă de la Wimbledon

În setul întâi, partida a fost echilibrată până la scorul de 4-4, când Swan a reușit desprinderea, la prima oportunitate de break văzută în meci.

Game-ul următor i-a adus lui Swan confirmarea perfectă, britanica reușind un game la zero pentru a-și apropia setul.

Două break-uri au fost suficiente pentru adversara Irinei Begu

În setul secund, Irina Begu și-a pierdut serviciul în al treilea game, neizbutind să recupereze deficitul în partea a doua a manșei, în ciuda primelor patru mingi de meci salvate de româncă.

Din nefericire, această înfrângere o trimite pe Irina Begu mai aproape de ieșirea din top 200 WTA, jucătoarea din România coborând 23 de poziții în ierarhia actualizată, până pe locul 196.