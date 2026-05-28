Numărul unu mondial, Jannik Sinner (24 de ani) a suferit o eliminare uluitoare în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris.

Tenismenul italian a fost învins în cinci seturi de argentinianul Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), scor 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Drum liber pentru Djokovic? Sinner, eliminat șocant, în turul secund la Roland Garros

Partida s-a întins pe durata a trei ore și treizeci și unu de minute și a consemnat o a doua ratare neașteptată a lui Sinner, pe zgura de la Roland Garros, după ce, în 2025, elevul lui Darren Cahill a ratat trei mingi de meci consecutive în cea mai lungă finală din istoria turneului.

Jannik Sinner a pierdut în fața numărului 56 mondial după ce a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1

În contextul caniculei de la Paris, într-o partidă jucată la peste 33 de grade Celsius la umbră, Jannik Sinner a fost prins din urmă de crampe musculare, aspect care l-a readus pe Juan Manuel Cerundolo în meci.

Sinner, învins după 30 de victorii consecutive

În setul al treilea, Sinner a condus cu 3-0 și 5-3 la game-uri, scor de la care a capitulat abrupt și i-a permis argentinianului să se distreze inclusiv în game-urile în care Cerundolo s-a aflat la retur.

A fost doar al treilea meci pierdut de Jannik Sinner în 2026, din primele patruzeci jucate. Italianul își încheie în acest mod o serie incredibilă, începută în 7 martie, șir în care a reușit să iasă campion al turneelor ATP Masters 1000 de la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma.

