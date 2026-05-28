VIDEO Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi

Șoc la Paris! Jannik Sinner, eliminat în turul doi la Roland Garros, după ce a condus cu 2-0 la seturi Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner a ratat șansa de a ieși, în premieră, campion al turneului de la Roland Garros.

TAGS:
Jannik SinnereliminatRoland Garros 2026Tenis ATPJuan Manuel Cerundolo
Din articol

Numărul unu mondial, Jannik Sinner (24 de ani) a suferit o eliminare uluitoare în turul secund al competiției de mare șlem de la Paris.

Tenismenul italian a fost învins în cinci seturi de argentinianul Juan Manuel Cerundolo (56 ATP), scor 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Drum liber pentru Djokovic? Sinner, eliminat șocant, în turul secund la Roland Garros

Partida s-a întins pe durata a trei ore și treizeci și unu de minute și a consemnat o a doua ratare neașteptată a lui Sinner, pe zgura de la Roland Garros, după ce, în 2025, elevul lui Darren Cahill a ratat trei mingi de meci consecutive în cea mai lungă finală din istoria turneului.

Jannik Sinner a pierdut în fața numărului 56 mondial după ce a condus cu 6-3, 6-2 și 5-1

În contextul caniculei de la Paris, într-o partidă jucată la peste 33 de grade Celsius la umbră, Jannik Sinner a fost prins din urmă de crampe musculare, aspect care l-a readus pe Juan Manuel Cerundolo în meci.

Sinner, învins după 30 de victorii consecutive

În setul al treilea, Sinner a condus cu 3-0 și 5-3 la game-uri, scor de la care a capitulat abrupt și i-a permis argentinianului să se distreze inclusiv în game-urile în care Cerundolo s-a aflat la retur.

A fost doar al treilea meci pierdut de Jannik Sinner în 2026, din primele patruzeci jucate. Italianul își încheie în acest mod o serie incredibilă, începută în 7 martie, șir în care a reușit să iasă campion al turneelor ATP Masters 1000 de la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner eliminat rg 2026 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Zverev și Djokovic, următorii favoriți la câștigarea trofeului

Considerat mare favorit în această ediție de Roland Garros, Jannik Sinner știe că nu își va completa marele șlem de carieră în 2026.

Eșecul italianului crește considerabil șansele de victorie ale sârbului Novak Djokovic, aflat în căutarea titlului de mare șlem cu numărul 25.

În cazul în care Novak Djokovic nu va triumfa la Paris, germanul Alexander Zverev este văzut în pole-position pentru a ieși, în final, campion de turneu major.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
Reacția directorului Lamborghini după eșecul lansării primului Ferrari electric
ULTIMELE STIRI
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
Arbitrul de la Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

Cristi Chivu, transfer direct de la rivală: 58.000.000 de euro de la Inter

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

MM Stoica aruncă bomba: FCSB face transferul

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Ionuț Chirilă a numit clubul cu ”atmosferă sud-americană” din Superliga: ”E și cel mai puternic din România”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Fotbalistul și-a dat acordul și semnează cu FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: ”Ne-a surprins pe toți!”

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri

Motivul pentru care FCSB îi refuză plecarea lui Ștefan Târnovanu! Un alt jucător îi poate părăsi pe roș-albaștri



Recomandarile redactiei
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Două absențe URIAȘE pentru Gică Hagi! Fotbaliștii naționalei s-au accidentat și au părăsit cantonamentul
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Vrea la FCSB! Gigi Becali a primit mesajul: "Numai cu mine învață fotbal"
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
Darius Olaru a spus-o clar înainte de derby-ul Dinamo - FCSB: „Nu există favorită”
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
AC Milan și-a găsit antrenor! Viitorul rival al lui Cristi Chivu nu mai vrea să audă de România
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
UEFAntasticii joacă pe VOYO, joi, 28 mai, de la 20:00. Echipele din Steaua - Rapid
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
FCSB rămâne fără doi titulari! Adrian Șut a văzut cartonașul roșu în meciul cu U Cluj
FCSB rămâne fără doi titulari! Adrian Șut a văzut cartonașul roșu în meciul cu U Cluj
Nesu si-a salvat echipa de la gol in ultimul minut! VEZI CUM:
Nesu si-a salvat echipa de la gol in ultimul minut! VEZI CUM:
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Jaqueline Cristian a găsit explicația pentru dezamăgirea suferită pe bani frumoși la Roland Garros
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte
CITESTE SI
Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

stirileprotv Bivolul albinos „Donald Trump” a scăpat de sacrificiu după ce a devenit vedetă pe rețelele sociale | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

stirileprotv Ministrul austriac de Interne a explicat de ce nu a vrut România în Schengen. „Nu a fost veto împotriva voastră”

Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

stirileprotv Vijelii, grindină și ploi torențiale în nouă județe din țară. Meteorogii ANM au emis cod galben de furtuni

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!