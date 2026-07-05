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Novak Djokovic şi-a petrecut o mare parte din carieră rescriind istoria tenisului. Şi, deşi jucătorul în vârstă de 39 de ani nu a fost la nivelul său obişnuit duminică la Wimbledon, a reuşit totuşi să înregistreze o nouă performanţă la All England Club.

Record pentru Novak Djokovic la Wimbledon

Roman Safiullin, un jucător plin de energie venit din calificări, l-a pus la grea încercare pe deţinătorul a şapte titluri pe Centre Court, dar Djokovic a reuşit în cele din urmă să treacă la o viteză superioară şi să câştige cu 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3, ajungând astfel la al nouălea sfert de finală consecutiv la acest turneu de Grand Slam pe iarbă şi la al 17-lea în total.

Cu cea de-a 106-a victorie la simplu la Wimbledon, Djokovic, în vârstă de 39 de ani, l-a depăşit pe Roger Federer la recordul absolut al numărului de victorii la simplu la masculin. Singura care a înregistrat mai multe victorii este fosta mare campioană WTA Martina Navratilova (120).

Cele mai multe victorii la simplu masculin la Wimbledon (din toate timpurile)

Jucător Victorii-Înfrângeri

Novak Djokovic 106-13

Roger Federer 105-14

105-14 Jimmy Connors 84-18

Boris Becker 71-12

Pete Sampras 63-7

„Încă o victorie obţinută cu greu”, a declarat Djokovic, fostul lider ATP. „Roman a început foarte bine, foarte agresiv. Nu m-am simţit prea confortabil din fundul terenului. Ştiam că va fi o provocare să ţin pasul cu el în schimburile de mingi. Este un jucător foarte solid… Ar trebui să fie mândru de prestaţia de astăzi”, a declarat Djokovic.

Pe parcursul meciului care a durat trei ore şi 26 de minute, Safiullin nu a dat prea multe semne că ar fi ajuns la Wimbledon fără nicio victorie la nivel de circuit în 2026. Fostul nr. 36 mondial, al cărui sezon 2025 s-a încheiat după US Open din cauza unei accidentări, a solicitat o pauză medicală în setul al treilea pentru a-şi trata şoldul, înainte de a lansa o ripostă curajoasă.

Djokovic îl va înfrunta în sferturi de finală pe Felix Auger-Aliassime, cap de serie nr. 3, sau pe Alejandro Davidovich Fokina, cap de serie nr. 22.

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