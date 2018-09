S-a stabilit finala masculina de la US Open 2018! Djokovic si Del Potro s-au mai intalnit de 17 ori: statistica ZDROBITOARE pentru sarb

S-a stabilit finala masculina de la US Open 2018!

In prima semifinala a zilei, cea dintre Rafael Nadal, numarul 1 ATP si campionul en-titre si Juan Martin Del Potro, locul 3 ATP, ibericul a parut deranjat permanent de un disconfort fizic, lucru confirmat in setul secund al partidei.

Rafa a renuntat in debutul setului al treilea, la scorul de 7-6 (3), 6-2 in favoarea adversarului sau. Campionul de anul trecut de la US Open a acuzat probleme la genunchiul drept, el marturisind ca durerile erau atat de mari incat n-a mai putut sa joace. "Va puteti imagina ca mi-a fost foarte greu sa ies de pe teren inainte ca meciul sa se fi incheiat. Dar la un anumit punct trebuie sa iei o decizie. Mi-a fost foarte greu sa joc, aveam dureri foarte mari", a spus Nadal intr-o conferinta de presa.

Argentinianul s-a calificat astfel in ultimul act de la US Open, a doua oara in finala unui turneu de Grand Slam, dupa ce in 2009 a castigat marele trofeu la Flushing Meadows. Anul acesta, in finala, Delpo va da piept cu sarbul Novak Djokovic, care a trecut fara mari emotii de Kei Nishikori, scor 6-3, 6-4, 6-2, dupa 2 ore si 22 de minute de joc.

Cei doi se cunosc destul de bine, intrucat s-au mai infruntat in circuit de 17 ori, sarbul conducand detasat cu 14 la 3. Final ava avea loc duminica, nu inainte de ora 23, ora Romaniei.