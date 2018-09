Serena Williams, aproape in LACRIMI dupa calificarea in finala US Open: "Acum un an luptam pentru viata mea" Mesaj emotionant

Serena Williams joaca a doua finala de Grand Slam la rand, dupa cea de la Wimbledon.

Serena Williams s-a calificat fara probleme in ultimul act la Flushing Meadows si pare ca nicio adversara nu este indeajuns de buna pentru a-i sta in cale. Americanca in varsta de 36 de ani a trecut in semifinale de letona Anastasija Sevastova, scor 6-3, 6-0, dupa doar 66 de minute de joc.

Dupa meci, la conferinta de presa, americanca a marturisit ca nu se astepta sa aiba o evolutie atat de buna la Flushing Meadows si si-a amintit cat de greu i-a fost in urma cu un an, cand a dat nastere primului ei copil. "Sincer, este cu adevarat incredibil! In urma cu un an ma luptam pentru viata mea, la propriu, in spital, dupa nastere. In fiecare zi in care intru pe teren sunt recunoscatoare pentru ca am sansa de a practica acest sport. Nu coteaza ce se intampla in meciuri, semifinale sau finale, simt ca a, castigat deja. Nu ma asteptam la o asemenea performanta. Am muncit din greu", a declarat Serena.

In finala, Serena va da piept cu Naomi Osaka. Daca se va impune, americanca va egala recordul detinut de Margaret Court, care are 24 de titluri de Grand Slam in palmares.

